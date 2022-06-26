Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» могут оставаться сотни мирных Политика, 02:41
МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни Политика, 02:33
Фетисов назвал неблагодарным сравнения Кучерова с Овечкиным Спорт, 02:00
Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России Экономика, 01:44
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС международного значения Общество, 01:22
Песков опроверг подготовку Путиным экстренного сообщения из Кремля Политика, 00:56
Макрон поручил премьеру Франции подготовить план реорганизации кабмина Политика, 00:23
NYT узнала о работе «сети коммандос и шпионов» США на Украине Политика, 00:21
Шунин рассказал о принятии решения о выходе Овечкина с повязкой капитана Спорт, 25 июн, 23:58
В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ Общество, 25 июн, 23:40
Банки призвали Минфин США разрешить торговлю российскими активами Финансы, 25 июн, 23:18
Минобороны заявило, что ВСУ готовят подрыв дамбы в Донецкой области Политика, 25 июн, 22:28
Овечкин не согласился на приглашение в футбольную сборную России Спорт, 25 июн, 22:21
Ушедший из «Спартака» Бакаев забил первый гол за «Зенит» Спорт, 25 июн, 22:07

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни

Польский консул, который посещал мемориалы и убедился, что флагов там нет, обратится к властям России и потребует объяснений. Флаги страны с мемориалов «Катынь» и «Медное» сняли 24 июня, Польша мириться с этим решением отказалась

Польские власти выступают против действий руководства Музея современной истории, решившего снять флаг страны с мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное» под Смоленском и Тверью, заявил замглавы МИД республики Марчин Пшидач в эфире «Польского радио».

«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала», — сказал он.

По словам дипломата, консул обратился к российским властям, и потребует «объяснить эти действия». Он также передаст компетентным ведомствам, что Польша «не принимает» такого шага, добавил Пшидач.

Музей объяснил снятие флагов Польши с мемориала в Катыни
Политика
Ирина Великанова

О том, что с мемориала «Катынь» в Смоленской области сняли флаг Польши, 24 июня РБК сообщили местные власти. В этом месте захоронены примерно 4 тыс. пленных польских офицеров, расстреляных НКВД в 1940 году. Также там находятся захоронения нескольких тысяч жертв сталинских репрессий.

В этот же день Telegram-канал «КультRa» сообщил, что флаг Польши убрали и с мемориального комплекса «Медное» в Тверской области, где расположены такие же захоронения.

Оба мемориала находятся на балансе Музея современной истории России. Его директор Ирина Великанова пояснила РБК, что решение снять флаги приняли из-за политики польских властей в отношении России. «Два флага — российский и польский — являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации», — сказала она.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему бизнес и инвесторы разочаровались в ESG — Financial Times
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Из-за чего ИТ-специалисты не пойдут к вам работать: семь ошибок компаний
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции

Великанова привела в пример снос памятников советским воинам-освободителям и обратила внимание, что Польша поставляет оружие Украине, где Россия с конца февраля ведет спецоперацию. Флаги убрали и потому, что Варшава допускает «хамские выходки» в отношении российских дипломатов и «непозволительно» отзывается о русской культуре, заметила директор музея.

«В межправительственном соглашении России и Польши от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается», — сказала она, добавив, что юридические основания для размещения флагов также отсутствуют.

Польша с 2000 по 2022 год выслала 53 российских дипломата, причем 45 их них были объявлены персонами нон грата в этом году. По данным на 22 июня страна поставила Украине 240 танков Т-72, 100 легких пехотных минометов калибра 60 мм LMP-2017, 18 самоходных гаубиц ASH Krab, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin, беспилотники FlyEye и беспилотники камикадзе Warmate.

Кроме того, в начале апреля вице-премьер правительства, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский высказал мнение, что сейчас русская культура должна исчезнуть из публичного пространства. При этом он обратил внимание, что страна ценит достижения России в музыке и литературе. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что на Западе происходит дискриминация всего, что связано с Россией.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Польша Катынь мемориал флаг

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Музей объяснил снятие флагов Польши с мемориала в Катыни
Политика
С мемориала в Катыни убрали польский флаг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter