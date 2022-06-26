МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни

Польский консул, который посещал мемориалы и убедился, что флагов там нет, обратится к властям России и потребует объяснений. Флаги страны с мемориалов «Катынь» и «Медное» сняли 24 июня, Польша мириться с этим решением отказалась

Польские власти выступают против действий руководства Музея современной истории, решившего снять флаг страны с мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное» под Смоленском и Тверью, заявил замглавы МИД республики Марчин Пшидач в эфире «Польского радио».

«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала», — сказал он.

По словам дипломата, консул обратился к российским властям, и потребует «объяснить эти действия». Он также передаст компетентным ведомствам, что Польша «не принимает» такого шага, добавил Пшидач.

О том, что с мемориала «Катынь» в Смоленской области сняли флаг Польши, 24 июня РБК сообщили местные власти. В этом месте захоронены примерно 4 тыс. пленных польских офицеров, расстреляных НКВД в 1940 году. Также там находятся захоронения нескольких тысяч жертв сталинских репрессий.

В этот же день Telegram-канал «КультRa» сообщил, что флаг Польши убрали и с мемориального комплекса «Медное» в Тверской области, где расположены такие же захоронения.

Оба мемориала находятся на балансе Музея современной истории России. Его директор Ирина Великанова пояснила РБК, что решение снять флаги приняли из-за политики польских властей в отношении России. «Два флага — российский и польский — являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации», — сказала она.

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Великанова привела в пример снос памятников советским воинам-освободителям и обратила внимание, что Польша поставляет оружие Украине, где Россия с конца февраля ведет спецоперацию. Флаги убрали и потому, что Варшава допускает «хамские выходки» в отношении российских дипломатов и «непозволительно» отзывается о русской культуре, заметила директор музея.

«В межправительственном соглашении России и Польши от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается», — сказала она, добавив, что юридические основания для размещения флагов также отсутствуют.

Польша с 2000 по 2022 год выслала 53 российских дипломата, причем 45 их них были объявлены персонами нон грата в этом году. По данным на 22 июня страна поставила Украине 240 танков Т-72, 100 легких пехотных минометов калибра 60 мм LMP-2017, 18 самоходных гаубиц ASH Krab, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin, беспилотники FlyEye и беспилотники камикадзе Warmate.

Кроме того, в начале апреля вице-премьер правительства, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский высказал мнение, что сейчас русская культура должна исчезнуть из публичного пространства. При этом он обратил внимание, что страна ценит достижения России в музыке и литературе. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что на Западе происходит дискриминация всего, что связано с Россией.