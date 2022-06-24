Музей объяснил снятие флагов Польши с мемориала в Катыни

Польские флаги на мемориалах в Тверской и Смоленской областях были сняты, потому что в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно. Об этом РБК заявили в Музее современной истории России

Ирина Великанова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Снятие польских флагов с мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное» вызвано политикой Польши в отношении России, заявила РБК директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

«Два флага — российский и польский — являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка антироссийского режима на Украине, включая прямые поставки вооружений ВСУ, и хамские выходки в отношении наших дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры руководством Польши. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов неуместно», — сказала она.

По ее словам, юридических оснований для размещения флага на мемориальных комплексах нет и не было. «В межправительственном соглашении России и Польши от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается», — уточнила она.

Великанова подчеркнула, что музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения. «Мы помним все страницы нашей истории и потому бережно относимся к сохранению мемориалов и памятников», — заключила она.

С мемориального комплекса «Катынь» в Смоленской области 24 июня сняли флаг Польши. Об этом РБК сообщили местные власти. В Telegram-канале «КультRa» появилась информация, что польский флаг также убрали с мемориального комплекса «Медное» в Тверской области.



На территории мемориального комплекса «Катынь» находятся захоронения около 4 тыс. пленных польских офицеров, которые были расстреляны НКВД в 1940 году. Также там захоронены несколько тысяч жертв сталинских репрессий. Мемориал «Медное» тоже посвящен памяти жертв войны и репрессий. Он состоит из двух частей: российской, где захоронены жертвы репрессий, и польской, где расположено захоронение расстрелянных в 1940-х годах польских граждан. Оба мемориала находятся на балансе Музея современной истории России.