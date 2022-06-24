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Политика ,  
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С мемориала в Катыни убрали польский флаг

Мэр Смоленска назвал решение «единственно правильным» и подчеркнул, что флагов Польши на российских мемориалах в свете последних заявлений польских политиков быть не должно
Фото: borisov_sml / VK
Фото: borisov_sml / VK

С мемориального комплекса в Катыни (Смоленская область) пропал флаг Польши. Эту информацию РБК подтвердили местные власти.

«Действительно, при выезде к мемориалу 24 июня 2022 года обнаружено отсутствие польского флага», — заявили в катынской администрации. Другие вопросы переадресовали в Музей современной истории России, РБК направил туда запрос.

Мэр Смоленска Андрей Борисов, комментируя ситуацию, заявил, что «не может быть флагов Польши на российских мемориалах», в особенности после «откровенных антироссийских заявлений польских политиков». «Считаю, что Министерство культуры Российской Федерации приняло единственно правильное решение — убрать флаг Польши. Катынь — это российский мемориал, это российская история», — подчеркнул глава города (цитата по агентству «О чем говорит Смоленск»).

Информация о снятии флага появилась в Telegram-канале «КультRa», который согласно описанию принадлежит историку и краеведу Владиславу Кононову. Он также сообщил, что флаг «недружественного государства» пропал с мемориального комплекса «Медное» (Тверская область). РБК направил запрос в дирекцию комплекса.

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В марте группа российских политиков и общественных деятелей (в том числе депутат Госдумы Анатолий Вассерман и несколько депутатов-коммунистов Смоленской думы) обратилась к правительству с предложением демонтировать польскую часть мемориала в Катыни. Они призвали пересмотреть «катынскую историю» из-за позиции Варшавы насчет военных действий на Украине.

Российско-польский Катынский мемориал расположен на месте захоронения около 4 тыс. пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. После обнаружения их тел спустя год власти СССР заявили, что военнопленных расстреляли немцы. Лишь в 1990 году Советский Союз признал вину, а Госдума России в ноябре 2010-го приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором говорится, что «Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей». В Катынском лесу также захоронены несколько тысяч жертв сталинских репрессий.

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Мемориальный комплекс «Медное» неподалеку от одноименного села тоже посвящен памяти жертв войны и репрессий. Он создан после подписания соглашения между российским и польским правительством.

Оба комплекса являются филиалами Государственного музея современной истории России.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
флаг Польша Смоленская область Катынь Тверская область

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