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Поправки в Конституцию ,  
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Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Это моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, [тех] будем бить по рукам», — сказал мэр Москвы.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, поправки в Конституцию
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