Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Это моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, [тех] будем бить по рукам», — сказал мэр Москвы.

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