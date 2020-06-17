Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании

Сотрудники бюджетных организаций Москвы сообщили о «настоятельных» рекомендациях принять участие в электронном голосовании по Конституции. Информирование не нарушает закон, а электронный формат — самый безопасный, говорят в мэрии

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Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.

В частности, собеседник в департаменте образования и науки рассказал, что на прошлой неделе его и его коллег начальство попросило зарегистрироваться на mos.ru. «Пришла команда регистрироваться для электронного голосования 25 июня», — сказал он, добавив, что «голосовать разрешили как угодно».

Общероссийское голосование о поправках в Конституции будет проходить с 25 июня по 1 июля. В Москве и в Нижегородской области ЦИК разрешила провести плебисцит в том числе через онлайн-платформы. По данным на 17 июня, заявки на участие в электронном голосовании подали 827 тыс. москвичей.

Сотрудникам соцблока мэрии (департамент образования и здравоохранения) и департамента ЖКХ также в устной форме рекомендовали зарегистрироваться для электронного голосования, рассказали РБК несколько работников этих департаментов. Еще один сотрудник блока ЖКХ столичной мэрии рассказал о просьбе начальства зарегистрировать на выборы себя и членов семьи.Также к онлайн-голосованию привлекли сотрудников компаний-подрядчиков столичных департаментов, рассказал РБК собеседник в одной из этих структур.

«Еще до карантина попросили зарегистрироваться на mos.ru и передать начальству списки с указанием имен, мобильными телефонами и электронной почтой. В зависимости от размеров компании требовалось определенное количество людей в списках. Компаниям покрупнее поручили предоставить списки из 50 человек, поменьше — 25», — рассказал один из сотрудников компании-подрядчика (второй подтвердил эту информацию).