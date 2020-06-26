В Госдепе заявили о наличие у России проекта «по разобщению» НАТО
Россия ведет «параллельный проект», пытаясь разделить НАТО. Об этом в своем Twitter написал специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Такое сообщение он добавил к ретвиту поста МИДа России со словами его официального представителя Марии Захаровой. «На встрече в Вене Россия участвовала в обсуждении дестабилизирующих эффектов военной активности НАТО в Европе, подчеркивая прекращение «миссий по обмену ядерным оружием» и вывод ядерного оружия США из европейских стран», — говорилось в твите МИДа.
Заявив о попытке Москвы расколоть НАТО, Биллингсли заверил, что «этого не произойдет». «России следует сконцентрироваться на реальных вещах: секретном наращивании [оружия] Китаем», — добавил специальный представитель США.
Переговоры между Россией и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Российскую делегацию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.