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В Госдепе заявили о наличие у России проекта «по разобщению» НАТО

США считают, что у России есть проект, направленный на разделение НАТО. Такую идею спецпредставитель страны по контролю над вооружениями высказал в ответ на твит со словами Марии Захаровой о дестабилизирующей активности НАТО в ЕС
Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли (Фото: Hussein Malla / AP)

Россия ведет «параллельный проект», пытаясь разделить НАТО. Об этом в своем Twitter написал специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Такое сообщение он добавил к ретвиту поста МИДа России со словами его официального представителя Марии Захаровой. «На встрече в Вене Россия участвовала в обсуждении дестабилизирующих эффектов военной активности НАТО в Европе, подчеркивая прекращение «миссий по обмену ядерным оружием» и вывод ядерного оружия США из европейских стран», — говорилось в твите МИДа.

Заявив о попытке Москвы расколоть НАТО, Биллингсли заверил, что «этого не произойдет». «России следует сконцентрироваться на реальных вещах: секретном наращивании [оружия] Китаем», — добавил специальный представитель США.

США предложили включить в новый договор ядерные арсеналы России и Китая
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Маршалл Биллингсли

Переговоры между Россией и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Российскую делегацию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

За два дня до встречи американская сторона пригласила Китай присоединиться к переговорам, но к началу мероприятия его представители так и не появились, сообщал в Twitter Биллингсли. В начале мая он также говорил, что Россия должна убедить КНР принять участие в обсуждении, американская сторона называла это основным условием для продления соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Новый договор, по словам Биллингсли, должен распространяться и на Россию, и на Китай и включать «весь комплекс ядерного арсенала обеих стран». Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предлагал, помимо ядерного оружия, учитывать и нестратегическое.

Россия и США в последний раз заключили соглашение о стратегических наступательных вооружения (СНВ-3) в 2010 году. Срок действия договора истекает в 2021 году, однако о его продлении Москва и Вашингтон пока не договорились.

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Теги: США, Госдеп, СНВ, НАТО
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