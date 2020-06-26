В Госдепе заявили о наличие у России проекта «по разобщению» НАТО

США считают, что у России есть проект, направленный на разделение НАТО. Такую идею спецпредставитель страны по контролю над вооружениями высказал в ответ на твит со словами Марии Захаровой о дестабилизирующей активности НАТО в ЕС

Маршалл Биллингсли (Фото: Hussein Malla / AP)

Россия ведет «параллельный проект», пытаясь разделить НАТО. Об этом в своем Twitter написал специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Такое сообщение он добавил к ретвиту поста МИДа России со словами его официального представителя Марии Захаровой. «На встрече в Вене Россия участвовала в обсуждении дестабилизирующих эффектов военной активности НАТО в Европе, подчеркивая прекращение «миссий по обмену ядерным оружием» и вывод ядерного оружия США из европейских стран», — говорилось в твите МИДа.

Заявив о попытке Москвы расколоть НАТО, Биллингсли заверил, что «этого не произойдет». «России следует сконцентрироваться на реальных вещах: секретном наращивании [оружия] Китаем», — добавил специальный представитель США.

Переговоры между Россией и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Российскую делегацию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.