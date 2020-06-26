Порошенко в снижении ВВП России увидел «уникальный шанс» вернуть Крым

По словам бывшего президента Украины, шанс «заставить Россию уйти из Донбасса и из Крыма» появился, когда в стране возник «глубокий кризис». Он считает, что экономика России «не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки»

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Экономический кризис, развернувшийся из-за коронавируса, может создать условия, чтобы «заставить Россию уйти из Донбасса и из Крыма». Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью с украинским музыкантом Сергеем Жаданом для радиостанции «Тризуб ФМ». Телеканал «Прямой» также вел видеотрансляцию с Порошенко во время его разговора с Жаданом.

По словам Порошенко, возможность «укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров» у Украины появилась, «когда в России [развернулся] глубокий кризис с 5-процентным падением ВВП». Он также считает, что в связи такой ситуацией «российская экономика не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки».

Помимо этого Порошенко заявил, что «сам [президент России Владимир] Путин подписал указ про аннексию Крыма, сам Путин дал указания начальнику Генерального штаба для того, чтобы [на территорию полуострова] ворвались российские десантники в августе 2014-го».

Жадан также спросил бывшего президента Украины, что тот увидел в глазах Путина при встрече в «нормандском формате». «Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел», — заявил Порошенко.