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Политика ,  
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Порошенко в снижении ВВП России увидел «уникальный шанс» вернуть Крым

По словам бывшего президента Украины, шанс «заставить Россию уйти из Донбасса и из Крыма» появился, когда в стране возник «глубокий кризис». Он считает, что экономика России «не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки»
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Экономический кризис, развернувшийся из-за коронавируса, может создать условия, чтобы «заставить Россию уйти из Донбасса и из Крыма». Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью с украинским музыкантом Сергеем Жаданом для радиостанции «Тризуб ФМ». Телеканал «Прямой» также вел видеотрансляцию с Порошенко во время его разговора с Жаданом.

По словам Порошенко, возможность «укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров» у Украины появилась, «когда в России [развернулся] глубокий кризис с 5-процентным падением ВВП». Он также считает, что в связи такой ситуацией «российская экономика не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки».

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Петр Порошенко (в центре)

Помимо этого Порошенко заявил, что «сам [президент России Владимир] Путин подписал указ про аннексию Крыма, сам Путин дал указания начальнику Генерального штаба для того, чтобы [на территорию полуострова] ворвались российские десантники в августе 2014-го».

Жадан также спросил бывшего президента Украины, что тот увидел в глазах Путина при встрече в «нормандском формате». «Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел», — заявил Порошенко.

В июне прошлого года бывший украинский лидер говорил, что команда его преемника Владимира Зеленского может отказаться от претензий на Крым в обмен на решение конфликта в Донбассе. Но в таком случае, считает Порошенко, «эта власть перестанет быть властью».

Крым стал частью России по итогам референдума на его территории, который прошел в марте 2014 года (за присодинение полуострова проголосовали более 96% жителей). Ряд европейских стран, США и Украина не признают итоги голосования, против России действует ряд экономических санкций, которые регулярно продлеваются.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Петр Порошенко, Крым, Украина, Донбасс
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