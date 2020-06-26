Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z

Среди молодых россиян не очень много тех, кто считает, что ситуация с экологией не может исправиться. Среди миллениалов в России таких 33% (в мире — 51%), как и среди зумеров (в мире — 49%). Доля россиян и молодых людей в целом в мире, которые считают, что глобальное потепление реально и оно вызвано людьми, одинакова высока — от 75 до 83%.

Ежегодный доклад «Исследование миллениалов в 2020 году» Deloitte разделен на две части: изучение представителей нового поколения по всему миру и отдельно в России. Для глобального исследования в конце 2019 года авторы опросили 18,4 тыс. миллениалов и представителей поколения Z из 43 стран. В том числе интервью дали 340 миллениалов и 237 представителей поколения Z из России. К миллениалам авторы отнесли людей, родившихся с января 1983 года по декабрь 1994-го, к поколению Z — рожденных с января 1995-го и до декабря 2002 года.

Глобальное исследование Deloitte, проведенное в начале 2020 года, уже после распространения COVID-19, показало, что список тревог молодых людей, как и следовало ожидать, изменился. На первое место среди волнующих тем вышли здравоохранение, угрозы окружающей среде и безработица.

Личные тревоги

33% российских миллениалов заявили исследователям, что постоянно испытывают стресс, по сравнению с 44% в целом по миру. Среди представителей поколения Z тревожность выше: постоянно в стрессе находятся 40% зумеров в России, в мире их число достигает 48%. При этом молодые люди в России считают, что стресс — недостаточная причина для того, чтобы пропускать работу. Всего 26% россиян-миллениалов и 41% российских зумеров считают, что в связи со стрессом можно взять отгул, по сравнению с 50 и 52% в мире.

48% миллениалов в России уверены, что они в жизни будут менее счастливыми, чем их родители; 22% рассчитывают стать более счастливыми, чем прежнее поколение. Среди российских зумеров 40% считают, что будут несчастнее родителей, 29% — что счастливее.

Исследователи Deloitte также опросили молодых людей об источниках их беспокойства в личной жизни. Миллениалов и зумеров больше всего волнуют вещи, связанные с работой и благосостоянием. Среди главных личных тревог — финансовое благополучие в долгосрочной перспективе, семейное благосостояние и карьерные перспективы. Также молодые россияне волнуются по поводу состояния своего здоровья, следует из исследования Deloitte.

Среди опрошенных россиян 31% миллениалов и 40% зумеров сказали, что не смогут оплатить внезапные крупные расходы. Эта пропорция примерно совпадает с ощущениями молодых людей в целом по миру. Однако всего 16% миллениалов и 17% представителей поколения Z в России сказали, что за последние полгода столкнулись с невозможностью оплатить свои счета, а среди молодежи в мире с такой проблемой столкнулись 29% респондентов.