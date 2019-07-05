РАНХиГС опросила молодежь о желаемом уровне зарплат

Специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) провели опрос 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в крупных российских городах, чтобы выяснить, на какую зарплату они рассчитывают. О результатах исследования сообщает RT.

Самые высокие зарплаты рассчитывают получать молодые специалисты,из сферы информационных технологий (IT). Треть из них назвали зарплату от 50 до 60 тыс. руб. в месяц соответствующей уровню их образования и опыту. Еще 20% молодых IT-специалистов сообщили, что рассчитывают на 40–50 тыс. руб. в месяц, 25% хотели бы получать от 30 до 40 тыс. руб. в месяц.

25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах, назвали приемлемой зарплату 50–60 тыс. руб. Столько же молодых представителей этой сферы согласны на 30–40 тыс. руб.

Молодые специалисты из сфер финансов, рекламы и консалтинга сообщили, что претендуют на зарплату от 30 до 40 тыс. руб. Еще порядка 15% согласились получать 20–30 тыс. руб. в месяц.

На самые маленькие зарплаты рассчитывают молодые специалисты в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения. 40% представителей этих сфер сообщили, что они рассчитывают на зарплату 20–30 тыс. руб. в месяц. Только 10% из них сообщили, что хотят зарплату 40–50 тыс. руб. в месяц.