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Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Deloitte назвал главный источник тревог россиян-миллениалов
У российских миллениалов коррупция вызывает большее беспокойство, чем терроризм, говорится в исследовании Deloitte. В России в полтора раза меньше представителей поколений Y и Z, довольных жизнью, говорят его авторы
Фото: Андрей Луковский / «Коммерсантъ»

Консалтинговое агентство Deloitte подготовило «Глобальное исследование миллениалов в 2019 году» (есть у РБК). По данным исследователей, ценности россиян-миллениалов отличаются от взглядов представителей нового поколения в других странах. Агентство проводит ежегодное исследование на эту тему уже восемь лет.

Главное различие — в степени удовлетворенности жизнью, отмечают авторы исследования. По их данным, всего 18% миллениалов-россиян оценивают ее высоко. В то же время по миру этот показатель достигает 29%.

Есть разница и в надеждах и тревогах. В топ-5 основных тревог респондентов в России попали коррупция в бизнесе и политике (ее отметили 38%), расслоение общества по уровню дохода (36%), политическая нестабильность и войны (30%), проблемы здравоохранения и профилактики заболеваний (26%) и терроризм (25%).

Участники глобального исследования не упомянули здравоохранение, зато заявили, что их больше всего тревожат изменения климата и природные катаклизмы (29%). На втором месте — разница в доходах (22%), далее идут безработица (21%), борьба с преступностью и личная безопасность (20%). Затем — коррупция (20%), терроризм (19%) и войны (18%).

Есть различия и в жизненных целях. В России представители нового поколения активнее говорят об амбициях. Три четверти опрошенных россиян хотят путешествовать (57% среди респондентов по миру), 66% мечтают о высокой зарплате (52%), 53% хотели бы купить недвижимость (49%), 48% надеются создать семью и завести детей (39% в мире). Еще одна глобальная цель россиян не совпадает с намерениями миллениалов в целом. В России 41% респондентов хочет начать собственный бизнес. В списке амбиций миллениалов по всему миру на пятом месте — желание изменить общество в лучшую сторону (46%).

На восприятие российских миллениалов существенное влияние оказывает текущая ситуация в стране и мире, сказала РБК директор группы по управлению персоналом и организационными изменениями компании Deloitte Вера Витальева. Например, уверенность в том, что экономическая и социальная ситуация в стране может положительным образом измениться в ближайший год, снизилась в два раза по сравнению с предыдущим опросом и составила 11 и 10% соответственно. «Для сравнения, мировой показатель в два раза выше», — уточнила эксперт.

Доклад «Глобальное исследование миллениалов в 2019 году» Deloitte делится на две части: изучение представителей нового поколения по всему миру и отдельно в России. Для глобального исследования авторы опросили 13 416 миллениалов из 42 стран. В отличие от докладов в прошлые годы в 2019-м исследователи решили опросить в том числе и людей без постоянной работы и высшего образования. К миллениалам (поколение Y) авторы отнесли людей, родившихся после января 1983 года и до декабря 1994-го. В глобальной части исследования они выделили еще одну группу — поколение Z (рожденные после января 1995-го и до декабря 2002 года).

Годом ранее исследование Deloitte показало, что миллениалы предпочитают часто менять место работы. В 2018 году 43% миллениалов, по данным агентства, рассчитывали уйти с работы в течение двух лет и только 28% собирались проработать в одной компании более пяти лет. 62% представителей этого поколения были уверены, что фриланс — реальная альтернатива полной занятости.

Подробнее о различиях между российскими и зарубежными миллениалами читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: миллениалы, Deloitte, Transparency International коррупция
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