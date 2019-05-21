Deloitte назвал главный источник тревог россиян-миллениалов

У российских миллениалов коррупция вызывает большее беспокойство, чем терроризм, говорится в исследовании Deloitte. В России в полтора раза меньше представителей поколений Y и Z, довольных жизнью, говорят его авторы

Фото: Андрей Луковский / «Коммерсантъ»

Консалтинговое агентство Deloitte подготовило «Глобальное исследование миллениалов в 2019 году» (есть у РБК). По данным исследователей, ценности россиян-миллениалов отличаются от взглядов представителей нового поколения в других странах. Агентство проводит ежегодное исследование на эту тему уже восемь лет.

Главное различие — в степени удовлетворенности жизнью, отмечают авторы исследования. По их данным, всего 18% миллениалов-россиян оценивают ее высоко. В то же время по миру этот показатель достигает 29%.

Есть разница и в надеждах и тревогах. В топ-5 основных тревог респондентов в России попали коррупция в бизнесе и политике (ее отметили 38%), расслоение общества по уровню дохода (36%), политическая нестабильность и войны (30%), проблемы здравоохранения и профилактики заболеваний (26%) и терроризм (25%).

Участники глобального исследования не упомянули здравоохранение, зато заявили, что их больше всего тревожат изменения климата и природные катаклизмы (29%). На втором месте — разница в доходах (22%), далее идут безработица (21%), борьба с преступностью и личная безопасность (20%). Затем — коррупция (20%), терроризм (19%) и войны (18%).