Каракас заявил о новой попытке переворота с участием генерала из тюрьмы

В начале недели оппозиция, по данным венесуэльского министра, собиралась освободить из тюрьмы генерала. Его впоследствии должны были объявить президентом. Мадуро и его жену тем временем, по информации чиновника, планировали убить

Хорхе Родригес (в центре) (Фото: Tatiana Fernandez / AP)

Венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал о том, что местная оппозиция, по его данным, на этой неделе планировала совершить новый, третий по счету, военный переворот. Об этом он заявил в эфире гостелевидения Венесуэлы VTV, передает местный портал Noticiero Digital.

Активные действия путчистов, по информации главы ведомства, должны были начаться 23 июня. До 24 числа оппозиционеры, полагает Родригес, собирались захватить военную базу Ла-Карлота в Каракасе. После этого демонстранты, уверен Родригес, планировали освободить из-под стражи экс-министра обороны страны генерала Рауля Бадуэля, который перешел на сторону оппозиции. Сначала его должны были перевезти на базу, а затем — в студии телеканалов Tves и VTV. В эфире, заявил министр связи, Бадуэля собирались объявить президентом республики.

В это время, заверил Родригес, в Венесуэлу из Доминиканской республики должен был прибыть некий генерал в отставке Эдуардо Хосе Баэс Торреальба под псевдонимом Марискаль. Этот человек, по информации главы венесуэльского ведомства, по планам оппозиции, должен был убить действующего главу боливарианской республики Николаса Мадуро, его жену Силию Флорес, а также председателя Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Детали этого заговора, уточнил Родригес, выяснила венесуэльская разведка, представители которой «присутствовали на встречах, где планировались перевороты, и в течение 14 месяцев следили за каждым, кто был вовлечен в обсуждения этих действий».