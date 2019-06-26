Каракас заявил о новой попытке переворота с участием генерала из тюрьмы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,07 +0,24 EUR Бирж. 71,71 +0,28 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,54 61,90 EUR Нал. 72,38 70,60 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1362 -0,0009 BTC/USD Бирж. 12 171,00 +441,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 536,33 -0,04% Nasdaq 7 909,39 +0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,27%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,11%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,27%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,11%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 26 июн, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 26 июн, 12:13
В Киеве пообещали не допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы Политика, 00:21 Помпео пообещал индийцам отреагировать на покупку С-400 «как партнер» Политика, 00:05 КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Политика, 00:00 Посол Японии назвал темы дискуссий Путина и Абэ в Осаке Политика, 00:00 В РЖД объяснили остановку продажи билетов до станции Шиес Общество, 26 июн, 23:43 Каракас заявил о новой попытке переворота с участием генерала из тюрьмы Политика, 26 июн, 23:41 Латвия опубликовала заявление 7 стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ Политика, 26 июн, 23:22 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 26 июн, 23:07 Власти назвали сроки поставки С-400 Индии Политика, 26 июн, 23:01 Киев ответил на предложение Москвы по морякам фразой «так не будет» Политика, 26 июн, 22:48 ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов Экономика, 26 июн, 22:44 Минобороны сообщило об атаке боевиков дронами на авиабазу Хмеймим Политика, 26 июн, 22:38 СК проверит данные о растлении несовершеннолетних отравителем москвичей Общество, 26 июн, 22:07 Глава медицинского штаба «Спартака» оценил состояние Айртона после травмы Спорт, 26 июн, 21:59
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
Каракас заявил о новой попытке переворота с участием генерала из тюрьмы
В начале недели оппозиция, по данным венесуэльского министра, собиралась освободить из тюрьмы генерала. Его впоследствии должны были объявить президентом. Мадуро и его жену тем временем, по информации чиновника, планировали убить
Хорхе Родригес (в центре) (Фото: Tatiana Fernandez / AP)

Венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал о том, что местная оппозиция, по его данным, на этой неделе планировала совершить новый, третий по счету, военный переворот. Об этом он заявил в эфире гостелевидения Венесуэлы VTV, передает местный портал Noticiero Digital.

Активные действия путчистов, по информации главы ведомства, должны были начаться 23 июня. До 24 числа оппозиционеры, полагает Родригес, собирались захватить военную базу Ла-Карлота в Каракасе. После этого демонстранты, уверен Родригес, планировали освободить из-под стражи экс-министра обороны страны генерала Рауля Бадуэля, который перешел на сторону оппозиции. Сначала его должны были перевезти на базу, а затем — в студии телеканалов Tves и VTV. В эфире, заявил министр связи, Бадуэля собирались объявить президентом республики.

В это время, заверил Родригес, в Венесуэлу из Доминиканской республики должен был прибыть некий генерал в отставке Эдуардо Хосе Баэс Торреальба под псевдонимом Марискаль. Этот человек, по информации главы венесуэльского ведомства, по планам оппозиции, должен был убить действующего главу боливарианской республики Николаса Мадуро, его жену Силию Флорес, а также председателя Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Детали этого заговора, уточнил Родригес, выяснила венесуэльская разведка, представители которой «присутствовали на встречах, где планировались перевороты, и в течение 14 месяцев следили за каждым, кто был вовлечен в обсуждения этих действий».

Фотогалерея 
Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

В подтверждение своих слов венесуэльский министр, поясняет Noticiero Digital, продемонстрировал видеозапись, на которой одетый в военную форму человек рассказывает те же самые детали планов оппозиции. Этого мужчину Родригес назвал Карлосом Эдуардо Сааведрой.

Как переворот удалось предотвратить, глава ведомства не уточнил.

Политика
Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Пост министра обороны Венесуэлы Рауль Бадуэль занимал в период с декабря 2006-го по январь 2008 года. На сторону оппозиции он перешел еще при предыдущем президенте республики Уго Чавесе. Тогда глава ведомства выступил против проведения конституционной реформы, которая должна была позволить Чавесу переизбираться на пост главы государства неограниченное количество раз.

В 2009 году Бадуэля арестовали по обвинению в коррупции. Позже его приговорили к тюремному заключению.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе после инаугурации Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако местная оппозиция и ряд западных стран результаты этого голосования не признали. Свою позицию они объяснили тем, что к кампании не были допущены несколько политиков. После этого председатель местной нацассамблеи Хуан Гуаидо на многотысячном митинге оппозиции провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. В этом качестве его впоследствии поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки. Россия и Турция, в свою очередь, поддержку оказали правительству Мадуро. Верными ему также остались военнослужащие и представители Минобороны страны.

Спустя несколько месяцев после этого, 30 апреля, в Венесуэле объявили о новой попытке госпереворота. Тогда, по информации местных властей, к оппозиции присоединились несколько венесуэльских военнослужащих. Вместе с ними митингующие попытались захватить базу Ла-Карлота, однако эти попытки успехом не увенчались.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, госпереворот
Материалы по теме
Посольство прояснило судьбу замеченного Reuters транспортника в Венесуэле
Политика
Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники
Политика
Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter