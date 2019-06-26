Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
В комитете выразили сожаление отсутствием сотрудничества с российской стороны в рамках ПАСЕ и озабоченность некоторыми вопросами российской повестки, которые «обостряют негативные тенденции в отношении демократии, верховенства права и прав человека».
«Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.
Одновременно с этим комитет призвал Россию освободить 24 украинских моряка, которые были арестованы после ноябрьского инцидента с военными кораблями в Керченском проливе, а также выплатить взносы в Совет Европы.