Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Одновременно с этим комитет потребовал освободить из-под ареста украинских моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе, когда, как сообщали в Москве, украинские корабли вошли в территориальные воды России

Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.

В комитете выразили сожаление отсутствием сотрудничества с российской стороны в рамках ПАСЕ и озабоченность некоторыми вопросами российской повестки, которые «обостряют негативные тенденции в отношении демократии, верховенства права и прав человека».

«Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.

Одновременно с этим комитет призвал Россию освободить 24 украинских моряка, которые были арестованы после ноябрьского инцидента с военными кораблями в Керченском проливе, а также выплатить взносы в Совет Европы.