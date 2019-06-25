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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Политика ,  
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Трамп заявил о готовности ударить по Ирану без разрешения конгресса
Президент США Дональд Трамп считает, что в случае с Ираном может действовать жестко, без разрешения конгресса. Мнения законодателей по этому вопросу разделились
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В интервью изданию The Hill журналист спросил у президента США, действительно ли тот считает, что может нанести удар по Ирану без разрешения конгресса. Трамп на это ответил, что действительно так думает, однако все равно предпочитает действовать в согласии с законодателями, потому что «там есть умные люди, у которых можно узнать что-то нужное».

Мнения самих конгрессменов по этому поводу разделились. Так, например, сенатор от Республиканской партии Джим Инхоуф заявил, что Трамп может действовать так, как посчитает нужным, поскольку «Иран — кучка террористов, которая ненавидит Америку».

Иного мнения придерживается лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси, которая считает, что разрешение конгресса для начала военной операции против Ирана необходимо. Двое сенаторов от Демократической партии — Тим Кейн и Том Удалл предложили внести поправку в военный бюджет, запрещающую использовать выделенные Пентагону средства на удар по Ирану без разрешения конгресса.

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Дискуссия началась после того, как Трамп сначала приказал нанести ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, а затем изменил свое решение. В конгрессе после этого заявили, что президент не проинформировал законодателей о своих действиях, хотя должен был это сделать.

В Тегеране утверждают, что уничтоженный дрон незаконно вторгся в воздушное пространство Ирана со шпионскими целями. В Вашингтоне обвинения в свой адрес отрицают.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, Дональд Трамп
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