Глава избиркома Петербурга уволился после претензий к выборам президента

Избирательной комиссии Петербурга с 2016 года руководил Виктор Панкевич. После президентских выборов глава ЦИКа Элла Памфилова поручила проверить всю избирательную систему города из-за «системных пороков»

Виктор Панкевич (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Панкевич подал заявление об увольнении. Информацию об этом РБК подтвердили в пресс-службе председателя ЦИКа Эллы Памфиловой.

«Подтверждаю: Панкевич подал в отставку», — заявили в пресс-службе.

Ранее об уходе Панкевича с должности сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию и администрацию города. Сообщается, что Панкевич оставит должность 2 июля, сейчас он находится в отпуске.

Глава ЦИКа Элла Памфилова в разговоре с «Фонтанкой» назвала закономерным решение председателя горизбиркома уволиться: оно стало итогом проверки, которая проходила в Петербурге после президентских выборов, пояснила Памфилова. По ее словам, кандидат на эту должность требует «серьезных обсуждений», в частности потому, что для решения накопившихся проблем «недостаточно только роли председателя».

Виктор Панкевич работал председателем избирательной комиссии Санкт-Петербурга с мая 2016 года, до этого был главой Красногвардейского района города.

В конце марта Элла Памфилова, заявив о «системных пороках», поручила проверить избирательную систему в Петербурге. «Проверим все от и до, надо сделать все возможное, чтобы оздоровить избирательную систему», — подчеркнула глава ЦИКа.

По данным ЦИКа, на ход выборов президента России в Санкт-Петербурге поступило 216 жалоб и это «самая большая пачка» обращений, заявляла секретарь ЦИКа Майя Гришина. До дня выборов Петербург был также в числе регионов, где было зафиксировано большое число жалоб на нарушения при агитации. При этом сам Панкевич оценивал избирательную кампанию в городе как прошедшую «на высоком, достойном уровне».

Претензии к петербургскому избиркому были также и в 2016 году, после выборов депутатов Госдумы. Тогда глава ЦИКа Памфилова раскритиковала комиссию за «циничное» применение административного ресурса.

В конце апреля 2018 года в отставку подал также председатель городской избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов. По данным источников РБК, ЦИК счел неудовлетворительной его работу на выборах.