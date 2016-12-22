Госдеп пообещал Турции санкции после приобретения С-400

Помощник государственного секретаря заявил, что Турция подпадет под американские ограничения в случае получения ею российских систем С-400. Он пригрозил ухудшением отношений между Вашингтоном и Анкарой

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В ходе транслировавшихся в прямом эфире слушаний в комитете сената по международным делам помощнику государственного секретаря Уэсу Митчеллу был задан вопрос о реакции американской администрации на поставки в Турцию российских систем ПВО С-400.

Митчелл на это ответил, что в ходе консультаций с представителями турецкого правительства США неоднократно указывали, что приобретение российских систем приведет к тому, что в отношении Анкары будут введены санкции в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA).

«Мы также дали понять, что приобретение этих систем неизбежно скажется на дальнейшем военно-техническом сотрудничестве Турции и США, в том числе и в вопросе о самолетах F-35», — сказал Митчелл.

Представитель Госдепа отметил, что у Вашингтона и Анкары есть немало точек соприкосновения. Речь идет как о совместной борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), так и о работе по линии разведывательных ведомств. «Но мы четко дали понять, что положительное решение Турции по С-400 негативно скажется на двухсторонних отношениях. И починить их будет очень сложно», — добавил Митчелл.

В соответствии с законом CAATSA за взаимодействие с попавшими в санкционный список SDN физическими и юридическими лицами ​вторичным санкциям могут подвергнуться люди и компании не только из США, но и из других стран. Речь идет в том числе о приобретении оружия у «Рособоронэкспорта».

Ожидается, что ЗРК С-400 будут поставлены в 2019 году. В Анкаре не раз заявляли, что подтверждают проведение сделки, несмотря на угрозы из Вашингтона.

В конце апреля группа сенаторов США внесла законопроект об ограничении поставок F-35 Турции из-за ситуации с С-400. Тем не менее первый самолет на прошлой неделе был передан турецкой стороне компанией Lockheed Martin.