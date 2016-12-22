ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,64 62,64 EUR Нал. 74,21 73,15 USD Бирж. 63,11 +0,33 EUR Бирж. 73,69 +0,24 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6159,10 -127,50 IMOEX 2234,93 -0,08% RTSI 1115,09 -0,46% Brent 75,58 +1,93% DJIA 24298,66 +0,19% Nasdaq 7546,39 +0,19%
Медведев назвал главную задачу Рогозина как главы «Роскосмоса»
Лента новостей
Строительный кран упал на жилую многоэтажку в Казани 18:34, Общество Минтранс передумал индексировать «Платон» с 1 июля 18:34, Общество Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 12 18:30, Quote Генконсульство сообщило о гибели россиянина в Турции 18:24, Общество Медведев выразил соболезнование родным поэта Андрея Дементьева 18:19, Общество АвтоВАЗ отзовет более 7 тыс. машин Lada Xray из-за проблем с подвеской 18:13, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 18:09, Партнерский материал Медведеву предложили меры по стимулированию бизнеса не увольнять пожилых 18:03, Экономика Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа 18:00, Политика Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину внуку Примакова 17:59, Политика Картину Уорхола продали по частям на первом криптовалютном аукционе 17:55, Стиль Митрохин подал иск к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры 17:55, Политика 17 трендов с мужских Недель моды: что носить в 2019 году 17:49, Стиль Рынок США сегодня: после сильного падения акции нацелились на рост 17:48, Quote 10 советов тем, кто хочет интересно провести время в Израиле 17:45, РБК и Минтуризма Израиля​ Путин поручил принять меры для достройки жилья дольщиков 17:42, Строительство Бенедикт Камбербэтч полысел для новой роли в сериале о Brexit 17:41, Стиль Неизвестные проникли в дом вдовы Михаила Круга 17:40, Общество Принц Чарльз посвятил в рыцари основателя Bee Gees Барри Гибба 17:21, Общество Стала известна дата прощания с поэтом Андреем Дементьевым 17:17, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 17:15, Спецпроект РБК Спорт Медведев назвал главную задачу Рогозина как главы «Роскосмоса» 17:13, Политика Чиновники районной администрации погибли в ДТП под Пензой 17:10, Общество ЦБ назвал нецелесообразным размещение фондами Минца 12,5 млрд руб. в ПСБ 17:06, Финансы Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире «Первого канала» 17:06, Общество Спенсер Богарт: многие альткоины по-прежнему переоценены 17:05, Крипто ЧМ-2018. Группа С. Дания — Франция Онлайн 17:00, Спорт ЧМ-2018. Группа С. Австралия — Перу. Онлайн 17:00, Спорт
Медведев назвал главную задачу Рогозина как главы «Роскосмоса»
Политика, 17:13
0
Медведев назвал главную задачу Рогозина как главы «Роскосмоса»
Премьер-министр заявил, что госкорпорации нужно после смены руководства завершить восстановление финансовой системы. Новый глава «Роскосмоса» в ответ обещал за месяц завершить оценку экономического состояния отрасли
Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

«Роскосмосу» предстоит восстановить полноценную работу своей финансовой системы — это одна из главных задач нового руководства госкорпорации, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, передает ТАСС.

Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов»
Технологии и медиа

Глава правительства отметил, что корпорации необходимо побыстрее завершить переходный период, связанный со сменой руководства.

«Что касается состояния дел в отдельных звеньях, на отдельных предприятиях, входящих в корпорацию «Роскосмос», так или иначе связанных с космической темой, в нашей стране — это важная и достаточно сложная тема, потому что там ситуация разная», — заявил Медведев.

Премьер подчеркнул, что «дело даже не в том, чтобы в нынешней ситуации [нужно] беречь каждую копейку, <...> но в том, чтобы восстановить полноценное функционирование финансовых элементов этой системы», так как ранее здесь «были проблемы».

Кудрин рассказал о выявленных нарушениях в «Роскосмосе» на 760 млрд руб.
Финансы

Глава кабинета министров в разговоре с Рогозиным заверил его, что правительство готово при необходимости оказать «определенную поддержку» «Роскосмосу».

В свою очередь, Дмитрий Рогозин рассказал, что продолжается оценка экономического состояния ведущих предприятий космической отрасли, что, по словам главы госкорпорации, уже принесло результаты. На эту работу «еще какое-то время уйдет, определенно месяц», пояснил руководитель «Роскосмоса», назвав корпорацию «в целом абсолютно жизнеспособной».

«Сейчас главное, что мы прошли первый этап формирования госкорпорации», — отметил Рогозин, пояснив, что на этом этапе ФГУПы отрасли были преобразованы в акционерные общества как дочерние предприятия «Роскосмоса». По мнению руководителя корпорации, сейчас «Роскосмосу» нужно осознать, что он отвечает за успех этих компаний.

Рогозин назвал снижение аварийности новым приоритетом космической отрасли
Общество

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин встал во главе «Роскосмоса» в мае, приняв соответствующее предложение от президента. Приоритетами космической отрасли Рогозин тогда назвал снижение аварийности и восстановление кадрового потенциала.

В новой должности Рогозин также пообещал, что изменения в руководстве госкорпорации будут носить «точечный характер». За несколько дней до этого заявления генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева покинула свой пост по собственному желанию, и.о. руководителя ЦЭНКИ стал Олег Майданович.

«Роскосмос» vs SpaceX: кто побеждает в космической гонке
Технологии и медиа

В конце июня СМИ узнали о планируемых существенных сокращениях персонала в Государственном космическом научно-произ​водственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева. Источники РБК также сообщали, что гендиректор центра Алексей Варочко в ближайшее время может покинуть свой пост. Среди кандидатур на его замену собеседники РБК называли Александра Иванова (сейчас — первый замгендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов).

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Роскосмос» , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Медведев
Главное
Медведеву предложили меры по стимулированию бизнеса не увольнять пожилых Экономика
Материалы по теме
И.о. замгендиректора «Роскосмоса» стал зампред главы коллегии ВПК Политика
Кудрин рассказал о выявленных нарушениях в «Роскосмосе» на 760 млрд руб. Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter