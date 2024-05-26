В Белгороде объявлена ракетная опасность

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон или в другом безопасном месте.

В предыдущий раз ракетная опасность объявлялась минувшей ночью. О ее отмене Гладков сообщил в 00:14 мск.

Белгородская область подвергается обстрелам с начала Россией военной операции на Украине. С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2024 года погибли 120 мирных жителей, говорил Гладков.