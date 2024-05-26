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Конгрессмены из США приедут на Тайвань и встретятся с президентом

С 26 по 30 мая пройдет визит делегации конгрессменов США на Тайвань, они встретятся с новым президентом Лаем Циндэ. Китай критикует визиты иностранных политиков на Тайвань
Майкл Маккол
Майкл Маккол (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters)

Делегация американских конгрессменов во главе с руководителем комитета палаты представителей по международным делам Майклом Макколом (республиканец из штата Техас) с 26 по 30 мая посетит Тайвань, где встретится с руководством островного государства, сообщает Американский институт на Тайване (некоммерческая организация, через которую поддерживаются неофициальные двусторонние контакты).

В делегацию также входят члены палаты представителей, республиканцы Янг Ким (Калифорния), Джо Уилсон (Южная Каролина), Энди Барр (Кентукки) и демократы Джимми Панетта (Калифорния) и Крисси Хулахан (Пенсильвания).

«Делегация встретится с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

О визите делегации американских конгрессменов сообщили также в офисе президента Тайваня в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Пресс-секретарь Ли Вен рассказал, что президент Лай Циндэ и вице-президент Яо Мейцин встретятся в делегатами 27 мая и обсудят в том числе мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и торговые отношения между Тайванем и США.

После коммунистической революции в Китае правившая до этого партия Гоминьдан перебралась в 1949 году на Тайвань. Пекин считает остров китайской провинцией, Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы». В национальной оборонной стратегии КНР не исключено силовое решение тайваньского вопроса при отсутствии продвижения мирных усилий по воссоединению. В частности, такое решение может быть принято в случае вмешательства внешних сил и сторонников независимости острова.

В Пекине расценивают визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости острова.

США официально придерживаются принципа «одного Китая». В то же время Вашингтон оказывает поддержку Тайбэю, в том числе поставляет оружие. Президент США Джо Байден не исключал участия американских войск в защите Тайваня в случае нападения Китая.

Москва также придерживается принципа «одного Китая».

Китай предупредил Тайвань об игре с огнем на грани войны
Политика
Фото:Tingshu Wang / Reuters

20 мая Лай Циндэ официально вступил в должность президента Тайваня. Во время инаугурационной речи он обратился к Китаю с призывом признать независимость островного государства и перестать «запугивать Тайвань при помощи политических военных средств». Новый президент предупредил, что Тайбэй не пойдет на уступки в вопросах своей свободы и демократии.

23 мая Китай начал военные учения у берегов Тайваня, маневры завершились 24 мая. В двухдневных учениях участвовали 111 самолетов и десятки кораблей. Минобороны Тайваня сообщало, что в маневрах были задействованы порядка 15 военных кораблей, 16 судов военно-морской полиции, 42 военных самолета, а также впервые использовались боевые патроны.

Представитель Минобороны Китая У Цянь позже заявил, что целью учений была «проверка боевых возможностей войск в совместных операциях». Он предупредил Тайвань об «игре с огнем», отметив, что нынешние власти острова бросили вызов принципу «одного Китая», «открыто пропагандируя теорию двух государств, пытаясь добиться независимости силой при поддержке зарубежных стран и подталкивая соотечественников к опасной ситуации войны».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
палата представителей США конгрессмены делегация Тайвань США
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