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Военная операция на Украине ,  
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В Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы

«Общественное»: в Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях, сообщил телеканал «Суспiльне» («Общественное») со ссылкой на корреспондентов.

По данным телеканала, в Хмельницкой области прозвучали несколько взрывов с разницей в час. Жители Староконстантиновской общины в Хмельницкой области сообщили, что в городе исчез свет. Староконстантинов находится в Хмельницком районе региона.

Украинское издание «Фокус» сообщило о взрывах в Житомирской области на северо-западе Украины.

Еще один взрыв прозвучал в Киевской области, уточнило «Суспiльне».

Польские Вооруженные силы подняли в воздух авиацию в связи с «интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации», об этом сообщила пресс-служба оперативного командования Польши.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Политика

Взрывы прозвучали на фоне звучащей на всей территории Украины воздушной тревоги. Сначала ее объявили в Киеве и еще в 14 регионах, затем сигналы об опасности распространили на все регионы страны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы
В Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы

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