Из-за угрозы со стороны России всем странам НАТО, в том числе Великобритании, необходимо вернуть обязательный призыв, заявил глава МИД Латвии. Путин ранее отмечал, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО

Кришьянис Кариньш (Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Великобритании следует вернуть обязательный призыв в армию из-за «российской угрозы», заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в интервью The Telegraph.

По его словам, Европа сегодня «достаточно богата, чтобы иметь возможность позволить себе собственную оборону», а полагаться исключительно на США в этом плане не стоит. Дипломат напомнил, что Латвия с этого года возобновила обязательный военный призыв, он призвал Британию и другие страны НАТО последовать примеру. «Мы настоятельно рекомендуем поступить так», — сказал министр.

Кришьянис считает, что современная Россия по-прежнему является империалистической страной, «смотрящей на мир так, как некоторые европейские страны смотрели, может быть, 100, 150 лет назад». «Даже после окончания этой войны [на Украине] — а все войны рано или поздно заканчиваются — у нас в России все равно останется проблема, которая не будет напрямую связана с правлением [президента России Владимира] Путина», — сказал дипломат.

В Латвии решили вернуть обязательную службу в армии весной 2023 года. За законопроект о воинской обязанности проголосовали 68 депутатов, против — 11. Призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины того же возраста смогут поступить на добровольную службу. Граждане смогут отслужить 11 месяцев в Национальных вооруженных силах или в Земессардзе (Нацгвардия). Министр обороны Артис Пабрикс объяснял данное решение тем, что страна должна обеспечить себе обороноспособность на случай внезапного нападения России.

В Великобритании обязательная воинская повинность существовала в течение двух периодов: с 1916 по 1920 год и с 1939 по 1960 год. В настоящее время в Соединенном Королевстве служба в армии является добровольной (на возмездной основе), ее численность — около 200 тыс. человек. Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг ранее отмечал, что в стране даже без возвращения призыва возможно создать воинский резерв в 870 тыс. человек.

Путин неоднократно отмечал, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения на альянс — «чушь полная». Вместе с тем глава государства предупреждал о возможной эскалации конфликта на Украине именно из-за действий Запада.