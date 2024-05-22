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Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента

Британский премьер Риши Сунак получил санкцию короля на роспуск парламента
Выборы в британский парламент пройдут 4 июля. Лидер партии, которая займет большинство мест в Палате общин, станет новым премьер-министром. Консерваторам, которые правят страной 14 лет, прочат историческое поражение
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер Британии Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент, передает The Guardian. Они состоятся 4 июля.

Выборы обновят состав Палаты общин (нижня палата парламента), — всего там 650 мест. Лидер партии, которая получит большинство кресел, станет новым премьер-министром.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Чтобы решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности», — сказал Сунак, выступая с обращением перед входом на Даунинг-стрит, 10.

«Я занял должность [премьер-министра], прежде всего, чтобы восстановить экономическую стабильность. <...> И благодаря нашей коллективной жертве и вашей тяжелой работе мы достигли двух основных вех в обеспечении этой стабильности, показывая, что когда мы работаем вместе, все возможно», — сказал он. Он подчеркнул, что благодаря работе правительства удалось в том числе справиться с инфляцией и увеличить государственную пенсию на £900. «Мы снизили налоги на инвестиции и воспользовались возможностями Brexit, чтобы сделать эту страну лучшей в мире для развития бизнеса», — добавил он.

Парламентские выборы должны пройти в Британии до конца января 2025 года. Премьер-министр обещал назначить их на вторую половину 2024-го — ожидалось, что голосование состоится осенью. То, что выборы проведут летом, связывают с экономической ситуацией — в начале мая Управление национальной статистики сообщило, что реальный ВВП к марту 2024 года за три месяца вырос на 0,6% по сравнению с тем же периодом год назад, а газета The Times обратила внимание на то, что инфляция снизилась с 3,2% в марте до 2,3% в апреле. «У нас уже несколько месяцев растут зарплаты, снижаются счета за электроэнергию, снижаются ставки по ипотечным кредитам и снижаются налоги... Я доволен прогрессом, которого мы добиваемся», — заявил Сунак 10 мая в интервью Sky News.

Правящие консерваторы утратили половину мест на выборах в Англии
Политика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Однако хорошие экономические показатели правящую Консервативную партию не спасут, считает глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Опросы показывают, что консерваторы отстают от оппозиционных лейбористов более чем в два раза: по данным YouGov от 16 мая, лейбористов поддерживают 47% британцев, в то время как тори — всего 20%; следом идут правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, которая до этого была известна как Партия Brexit, — у нее 11%, а далее — «Либеральные демократы» и «Зеленые», у которых 9% и 8% соответственно. «Можно было подождать до осени, но Риши Сунака уговорили объявить о выборах сейчас, пока экономические успехи свежи, — сказала РБК Ананьева. — Поражение консерваторов будет катастрофическим. Но вопрос в том, будет ли оно более или менее катастрофическим».

Рейтинг тори, которые находятся у власти с 2010 года, последовательно снижается с ноября 2021-го: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори и оппозиционные лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%; после этого между ними стал нарастать разрыв в пользу последних. Перед 25 октября 2022 года, когда Риши Сунак стал премьером, этот разрыв достиг рекордных с пандемии COVID 30%: 52% у лейбористов и 22% у тори.

Выборы в Британии пройдут за пять дней до начала саммита НАТО — он начнется в Вашингтоне 9 июля. Неясно, кто на него поедет, — Риши Сунак или лидер Лейбористской партии, которой прочат победу, Кир Стармер. По оценке Елены Ананьевой, это фактор при назначении даты голосования в расчет не принимали — по внешней политике в Британии существует двухпартийный консенсус, и не важно, кто поедет на саммит. «В Британии перерыва в правлении не бывает, — пояснила эксперт. — Как только подсчет голосов окончен, премьер-министр отправляется к монарху и рекомендует назначить премьером лидера победившей партии, после чего тот едет к монарху принимать дела».

Предыдущие выборы в парламент прошли в 2019 году, победу на них одержала Консервативная партия. С тех пор партия пережила ряд кризисов, из-за чего пост премьера перешел от Бориса Джонсона к Лиз Трасс, а затем к Сунаку. Последний возглавляет правительство с октября 2022 года.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Яна Ломакина
Риши Сунак Карл III Великобритания парламент
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