Spiegel: в ФРГ связали метаданные по «связанной» с ЧП на Nord Stream яхте с Украиной

Spiegel узнал о метаданных по «связанной» со взрывами на Nord Stream яхте

Следователи в ФРГ считают, что для атак на «Северные потоки» использовался октоген, пишет Spiegel. По данным издания, следы именно этого вещества нашли на прогулочной яхте, которую связывают со взрывами

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Следователи в Германии считают, что метаданные электронного письма, отправленного для бронирования яхты, которая, как предполагается, была причастна к взрывам на «Северных потоках», «ведут на Украину», со ссылкой на источники сообщил Spiegel.

Речь идет о яхте «Андромеда», о которой писала The New York Times. Издание сообщало, что немецкие следователи нашли на прогулочном судне следы взрывчатки.

По информации Spiegel, речь идет об октогене. Как пишет издание, это вещество пригодно для совершения взрывов под водой и «широко распространено как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока».

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны в сентябре 2022 года. Взрывы произошли в территориальных водах Германии, Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что за случившимся стоят «англосаксы».

Ряд западных изданий, в том числе NYT, опубликовали данные о причастности к взрывам некой «проукраинской группировки». В статье говорилось, что неназванные американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы.

Путин заявил, что информация о причастности украинских активистов ко взрывам — это «полная чушь». По его словам, взрыв такой мощности и на такой глубине могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

Как считают в Кремле, речь идет о «явно скоординированном вбросе в СМИ», с помощью которого «авторы теракта» хотят отвлечь внимание. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американские чиновники не могут «что-то предполагать» по данному вопросу, так как США не ведут свое расследование взрывов.

Украина свою причастность к случившемуся отрицает. По словам президента Владимира Зеленского, публикации в СМИ об «украинском следе» только «играют на руку России». «Я считаю, это очень опасно, что некоторые независимые медиа предпринимают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России, или еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает бизнес, и эти группы могут быть не только на территории России», — отметил он.