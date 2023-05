В ФРГ заявили о неспособности спецслужб найти взорвавших Nord Stream

Глава разведслужбы Германии заявил, что сегодня ни одна страна или разведслужба не сможет установить причастных ко взрывам на «Северных потоках». Он отметил, что место диверсии находится на морском дне, что усложняет расследование

Бруно Каль (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В настоящее время ни одна разведывательная служба мира не может точно назвать тех, кто несет ответственность за диверсии на «Северных потоках», заявил глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль.



«Ни одна страна, ни одна спецслужба мира в настоящее время не в состоянии сказать, кто был преступником (диверсий на «Северных потоках». — РБК) или кого можно было бы исключить», — сказал он.

Каль напомнил, что место диверсии находится на морском дне, что значительно усложняет работу следователей. По его словам, расследование ведется «по разным направлениям». «Я не исключаю, что будет успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие менее вероятными», — добавил начальник разведки.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за них на «англосаксов». США и Великобритания опровергли свою причастность.

В марте несколько ведущих западных СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, сообщили, что к произошедшему может быть причастна некая «проукраинская группировка». Путин назвал эти данные чушью, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения ко взрывам.

Süddeutsche Zeitung 21 мая сообщила, что немецкое следствие изучает причастность нескольких украинцев, причем один из этих людей может иметь отношение к ВСУ. Киев свое отношение к диверсиям неоднократно отрицал.

Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. В марте 2023 года глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешения на участие в расследовании взрывов на газопроводах. Тогда Россия призывала создать под эгидой ООН международную независимую комиссию по расследованию взрывов, но в конце марта Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по этому поводу.