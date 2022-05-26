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Италия лишила Мишустина, Мантурова, Костина госнаград

Также власти Италии отозвали награды у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Причина — «за недостойность»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Указ опубликован в официальном вестнике.

«Следующий указ за недостойностью лишает звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии Мишустина Михаила Владимировича и Мантурова Дениса», — говорится в документе, датированном 9 мая.

Мишустина и Мантурова наградили орденами степени кавалера Большого креста в мае 2020 года. Этой награды удостаиваются иностранцы, которые внесли вклад в развитие дружбы и сотрудничества с Италией.

Город в Чехии лишил Терешкову статуса почетного гражданина
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Валентина Терешкова

Другим указом этого ордена, но более низкой степени (командор), президент Италии лишил замглавы Минпромторга Виктора Евтухова и главу ВТБ Андрея Костина. Причина указана та же — «за недостойность».

С предложением лишить российских деятелей наград выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, пишет Corriere della Sera. В партии «Итальянские радикалы», комментируя решения президента отозвать награды, заявили, что теперь нужно разобраться с «оставшимися 26».

С конца февраля ряд западных стран начал лишать россиян почетных званий и наград. Власти Латвии отозвали у председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, который попал под санкции Евросоюза, орден Креста Признания III степени. А крупнейший на юге Чехии город Чески-Будеёвице лишил статуса почетного гражданина депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.

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Россия в свою очередь лишила правительственной премии бывшего худрука Театра им. Вахтангова Римаса Туминаса. До этого пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с ним, где режиссер пожелал «бомбардировок Москвы».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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