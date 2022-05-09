Город в Чехии лишил Терешкову статуса почетного гражданина
Депутаты крупнейшего города на юге Чехии Чески-Будеевице приняли решение лишить статуса почетного гражданина города первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Об этом сообщает Budejcka Drbna.
Против этого решения проголосовали один член из правящей партии и вся оппозиционная Коммунистическая партия. Так, представитель объединения «Граждане за Будеевице» Ян Кубеш напомнил, что этот статус Терешкова получила за полет в космос.
«Я понимаю позицию некоторых коллег, потому что ситуация в Украине критическая, и я ее не одобряю, но, на мой взгляд, мы не имеем права мстить таким образом за то, что происходит в Украине. На мой взгляд, у нас нет на это мандата», — сказал Кубеш.
Однако член Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Шимон Хеллер не согласился с ним, подчеркнув, что у депутатов есть на это мандат. Он указал на то, что Терешкова является приближенным российского лидера Владимира Путина.
Валентина Терешкова получила статус почетного гражданина Чески-Будеевице в 1979 году.
Ранее 9 мая депутаты городского совета Праги одобрили лишение звания почетного гражданина советского полководца и маршала Ивана Конева, который получил его в 1946 году.
Глава оппозиционной партии депутатов YES Ондржей Прокоп назвал такое решение «истеричной попыткой переписать историю».