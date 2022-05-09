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Город в Чехии лишил Терешкову статуса почетного гражданина

Чешский город Ческе-Будевице лишил Валентину Терешкову статуса почетного гражданина
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова получила статус почетного гражданина Ческе-Будеевице — города на юге Чехии — в 1979 году
Валентина Терешкова
Валентина Терешкова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Депутаты крупнейшего города на юге Чехии Чески-Будеевице приняли решение лишить статуса почетного гражданина города первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Об этом сообщает Budejcka Drbna.

Против этого решения проголосовали один член из правящей партии и вся оппозиционная Коммунистическая партия. Так, представитель объединения «Граждане за Будеевице» Ян Кубеш напомнил, что этот статус Терешкова получила за полет в космос.

«Я понимаю позицию некоторых коллег, потому что ситуация в Украине критическая, и я ее не одобряю, но, на мой взгляд, мы не имеем права мстить таким образом за то, что происходит в Украине. На мой взгляд, у нас нет на это мандата», — сказал Кубеш.

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Однако член Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Шимон Хеллер не согласился с ним, подчеркнув, что у депутатов есть на это мандат. Он указал на то, что Терешкова является приближенным российского лидера Владимира Путина.

Валентина Терешкова получила статус почетного гражданина Чески-Будеевице в 1979 году.

Ранее 9 мая депутаты городского совета Праги одобрили лишение звания почетного гражданина советского полководца и маршала Ивана Конева, который получил его в 1946 году.

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Глава оппозиционной партии депутатов YES Ондржей Прокоп назвал такое решение «истеричной попыткой переписать историю».

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