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В Киеве назвали «фейковой сенсацией» данные о плутонии на Запорожской АЭС

«Энергоатом» назвал «фейковой сенсацией» данные МАГАТЭ о плутонии на Запорожской АЭС
«Энергоатом» Украины отверг наличие на Запорожской АЭС десятков тонн обогащенного урана и плутония, которые пригодны для использования в бою. Об их нахождении на станции говорил глава МАГАТЭ, заявив о необходимости контроля
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: РИА Новости)

Данные МАГАТЭ о наличии на Запорожской АЭС пригодных для ведения боевых действий 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана являются «фейковой сенсацией» и «информационной провокацией», говорится в сообщении украинского «Энергоатома» в Telegram.

Ранее журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил в Twitter, что соответствующей информацией располагает МАГАТЭ. Отвечая на его публикацию, в «Энергоатоме» назвали эти данные «вбросом», который сделан лишь для шокирования россиян. В компании напомнили, что прежде расходилась информация о наличии на Украине «биолабораторий, боевых птицах и тому подобном».

«Ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся [На ЗАЭС]. А хранятся — тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она имеет название — ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира», — заверили в «Энергоатоме» Украины, добавив, что на станции хранится также отработанное ядерное топливо, не имеющее отношения к «озвученным нелепостям».

Однако позднее информация о находящихся в Запорожской области плутонии и обогащенном уране появилась на сайте МАГАТЭ, агентство цитировало слова генерального директора Мариано Гросси. «МАГАТЭ стремится посетить украинскую Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками, чтобы убедиться, что хранящиеся там 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана не были использованы для других целей», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

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Сейчас Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, в Минобороны сообщили об этом спустя четыре дня после начала спецоперации на Украине — 28 февраля. Управлением станцией занимались украинские специалисты, как заявили в «Росатоме», при поддержке российских специалистов. «Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — заявлял на брифинге представитель министерства Игорь Конашенков.

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Мэр украинского города Энергодар Дмитрий Орлов сообщил в начале марта о пожаре на ЗАЭС. В Минобороны России позднее сообщили, что на станции «украинская диверсионная группа» напала на патруль росгвардейцев. Ее участники открыли огонь из стрелкового оружия в целях провокации для обвинения Москвы в создании очага радиоактивного заражения, утверждал Конашенков. «Огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены», — сообщал он.

«Реакторы станции не подвергались ударам и не были повреждены. Это была провокация со стороны украинских националистов и группы боевиков, которые осуществили нападение на российских военных», — сказал позднее представитель президента России Дмитрий Песков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин предложил в середине мая поставлять электроэнергию с АЭС на подконтрольные Киеву территории на платной основе. «Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию», — предупредил он. Хуснуллин также заверил в отсутствии сомнений, что ЗАЭС продолжит работу, поскольку у российских специалистов «большой опыт работы с атомными станциями».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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