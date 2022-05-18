Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине Финансы, 19:47
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС теперь будет работать на Россию, но готова поставлять Украине электроэнергию при условии, что за нее заплатят, заявил вице-премьер. Он хочет видеть Запорожье «в дружной российской семье»
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Работа расположенной в подконтрольном российским военным Энергодаре Запорожской атомной электростанции будет переориентирована на Россию, но власти готовы наладить поставки электроэнергии с нее на Украину за деньги, заявил журналистам российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию», — сказал он.

По словам Хуснуллина, все рабочие места на АЭС будут сохранены: «У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет».

Хуснуллин предсказал будущее Запорожья в «дружной российской семье»
Политика
Фото:РИА Новости

Вице-премьер заявил, что атомная электроэнергия — это «такой товар, который невозможно положить на склад», и «вопросов, куда ее продать <...> не будет».

По мнению Хуснуллина, Запорожская область Украины должна быть интегрирована в Россию и в перспективе «работать в нашей дружной российской семье». По словам вице-премьера, жители региона уже в мае получат зарплаты и пенсии в рублях. «И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Несмотря на это, управление станцией оставалось за украинскими операторами. В «Росатоме» заявляли, что российские специалисты оказывают им консультативную помощь. В середине марта российская госкорпорация заверяла МАГАТЭ, что не намерена устанавливать полный контроль над Запорожской АЭС. В апреле, по данным МАГАТЭ, концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») направил на станцию восемь специалистов-ядерщиков, которые требовали от руководства АЭС ежедневных отчетов о «конфиденциальных вопросах» по функционированию объекта.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Запорожская АЭС Марат Хуснуллин Запорожская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
«Росатом» отверг планы по контролю над Запорожской АЭС
Политика
Росгвардия сообщила о 240 украинцах, сложивших оружие на Запорожской АЭС
Политика
Турчак и Пушилин водрузили флаг России в поселке в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter