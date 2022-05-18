Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС теперь будет работать на Россию, но готова поставлять Украине электроэнергию при условии, что за нее заплатят, заявил вице-премьер. Он хочет видеть Запорожье «в дружной российской семье»

Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Работа расположенной в подконтрольном российским военным Энергодаре Запорожской атомной электростанции будет переориентирована на Россию, но власти готовы наладить поставки электроэнергии с нее на Украину за деньги, заявил журналистам российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию», — сказал он.

По словам Хуснуллина, все рабочие места на АЭС будут сохранены: «У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет».

Вице-премьер заявил, что атомная электроэнергия — это «такой товар, который невозможно положить на склад», и «вопросов, куда ее продать <...> не будет».

По мнению Хуснуллина, Запорожская область Украины должна быть интегрирована в Россию и в перспективе «работать в нашей дружной российской семье». По словам вице-премьера, жители региона уже в мае получат зарплаты и пенсии в рублях. «И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Запорожская АЭС находится в Энергодаре, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Несмотря на это, управление станцией оставалось за украинскими операторами. В «Росатоме» заявляли, что российские специалисты оказывают им консультативную помощь. В середине марта российская госкорпорация заверяла МАГАТЭ, что не намерена устанавливать полный контроль над Запорожской АЭС. В апреле, по данным МАГАТЭ, концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») направил на станцию восемь специалистов-ядерщиков, которые требовали от руководства АЭС ежедневных отчетов о «конфиденциальных вопросах» по функционированию объекта.