Трасс собралась предостеречь союзников от попыток «умиротворить» Россию

По словам главы британского МИДа, союзники должны быть непреклонны в военной помощи Украине и санкциях против России. «Сейчас мы не можем убрать ногу с педали», — указала она

Фото: Chris Emil Janssen / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Боснию и Герцеговину намерена предостеречь союзников от попыток «умиротворить» Россию, следует из ее речи, которую она собирается произнести перед вооруженными силами этой страны, сообщает телеканал Sky News. Цель поездки — сплотить союзников для большей поддержки Украины, включая поставки оружия Киеву и санкции против Москвы.

По ее словам, нельзя допустить дальнейшего развития «затяжного и все более и более болезненного конфликта на Украине».

«Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций», — считает глава британского МИДа. «Сейчас мы не можем убрать ногу с педали», — добавила Трасс.

Ранее британский министр уже заявляла, что Лондон не перестанет оказывать санкционное давление на Россию, «пока Украина не победит».

Из-за российской военной операции под британские санкции попали десятки россиян, банков и компаний. В частности, это президент России Владимир Путин, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров,

владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович, президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Русала» Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Сбербанка» Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков и др. Всего, по данным британского МИДа, под санкциями Великобритании находятся 1,6 тыс. россиян и российских компаний.

В Кремле называли ограничительные меры в отношении России продолжением «оголтелой линии Запада» и обещали

отвечать на них так, как посчитают нужным.