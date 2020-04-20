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Общество ,  
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Посольство России начало проверку после захвата судна у берегов Бенина

Фото: George Osodi / AP

У берегов Бенина группа неизвестных захватила контейнеровоз Tommi Ritscher, на борту которого могут находиться россияне, сообщает портал Dryad Global. Информацию о нападении пиратов на контейнеровоз, стоявший на рейде у Котону, подтвердили в ВМС Бенина, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в республике.

«В заложниках на борту судна находятся семь-восемь членов экипажа, среди которых могут быть граждане России. Посольство, со своей стороны, проверяет эту информацию», — добавили в дипмиссии.

По ее данным, сейчас судно заблокировано патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах страны.

Пираты добрались до судна, вставшего на якорь у города Котону, на быстроходном катере. По информации Dryad Global, 11 членам экипажа контейнеровоза удалось закрыться в защищенном помещении. Предполагается, что на борту судна находятся еще восемь членов экипажа.

Среди команды судна, которое ходит под португальским флагом, есть россияне, украинцы, а также граждане Болгарии и Филиппин, сообщает Dryad Global.

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
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В Нигерии ночью 2 января пираты захватили нефтяное судно MV AMBIKA, занимавшееся прокладкой подводных трубопроводов, и взяли в заложники двух россиян и одного индуса. На помощь им направилась спасательная группа, но в результате перестрелки с нападавшими четверо из шести сотрудников ВМС погибли. По информации посольства России в Абудже, освободить россиян удалось через шесть дней.

Теги: захват заложников, Бенин, россияне, новости РБК
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