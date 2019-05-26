Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Ле Пен и Макрон были соперниками на выборах президента Франции. Теперь же ее «Национальное объединение» опережает партию главы государства на выборах в Европарламент

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют данные экзитпола социологической службы Elabe.

Так, за партию Ле Пен проголосовали 24,2% избирателей, следом идут основанная Эмманюэлем Макроном «Вперед, Республика!» (22,4%) и левоцентристская «Европа Экология Зеленые» (12,7%).

«Республиканы» набирают 8,5%, альянс социалистов и Place Publique — 6,2%. Столько же у левой «Непокоренной Франции», остальные партии, по данным экзитполов, получили менее 5% голосов.

Ранее Ле Пен назвала выборы в Европарламент (ЕП) «референдумом» о доверии действующему президенту. На прошлых выборах в ЕП, прошедших в 2014 году, партия Ле Пен заняла первое место, но фракции Макрона тогда не было. На президентских выборах в 2017-м Макрон победил Ле Пен во втором туре, набрав 66,1% голосов.