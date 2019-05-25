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Вызов единству: что решается на выборах в Европейский парламент Как вероятное усиление позиций ультраправых скажется на отношениях с Россией
В 28 странах Евросоюза проходят выборы в Европейский парламент. Как итоги голосования повлияют на политику Евросоюза и его отношения с Россией — в обзоре РБК
Фото: Brian Lawless / PA Photos / ТАСС

28 стран голосуют по очереди

C 23 по 26 мая граждане 28 стран Евросоюза избирают новый состав 751-местного Европейского парламента. 23 мая избирательные участки открылись в Нидерландах и Великобритании, 24 мая — в Ирландии и Чехии, 25 мая — в Латвии, Словакии и на Мальте. В остальных странах голосование пройдет 26 мая. Результаты станут известны в понедельник, 27 мая. Свое первое заседание депутаты проведут 2 июля.

Кандидатами на пост депутата Европарламента становятся члены национальных партий или беспартийные, который избираются по пропорциональной избирательной системе. Количество депутатов, избираемых в каждой стране, зависит от численности ее населения. Например, Германия получает 96 мандатов, Франция — 74, Британия — 73. Такие небольшие страны, как Кипр, Эстония и Люксембург, делегируют в Европарламент по шесть депутатов.

Европарламент выполняет несколько функций:

  • утверждает состав Еврокомиссии, в том числе ее председателя;
  • голосует за законопроекты, бюджетные проекты Союза и торговые соглашения;
  • парламентские комитеты контролируют деятельность Еврокомиссии;
  • готовит и принимает резолюции, которые принимаются к сведению в исполнительной власти. Законодательной инициативы у Европарламента нет, законы вносит Еврокомиссия, а парламент может вносить в них поправки.

В уходящем парламенте большинство у умеренных фракций

После избрания депутаты распределяются по фракциям в зависимости от политической ориентации партии. В уходящем составе парламента большинство было у проевропейских умеренных партий.

  • Европейская народная партия — крупнейший (219 мест) по итогам прошлых выборов альянс. ЕНП придерживается правоцентристских взглядов. В состав фракции «народников» входят, в частности, правящий в Германии центристский альянс ХДС/ХСС во главе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца. В группу входила и партия евроскептиков «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако ее членство было приостановлено.
  • Альянс социалистов и демократов (S&D) — вторая по численности фракция (189 мест), в которую входят левоцентристские партии. Среди них — испанская Социалистическая партия во главе с премьером Педро Санчесом и Лейбористская партия Великобритании.
  • Европейские консерваторы и реформисты — объединение евроскептиков (72 места), самой крупной участницей которого является правящая в Великобритании Консервативная партия.
  • Альянс демократов и либералов за Европу (ALDE) — проевропейский центристский альянс (68 мест), участниками которого выступают в том числе правящая в Нидерландах Народная партия за свободу и демократию и Свободная демократическая партия Германии. Не исключено, что именно к этом альянсу примкнет движения президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!».
  • Европейская зеленая партия — объединение, выступающее за меры по защите окружающей среды, экологические инвестиции и наращивание расходов на социальные нужды (52 места).
  • Объединенный левый фронт — фракция ультралевых партий, в которую входят том числе испанская «Подемос» и правящая в Греции СИРИЗА (51 место).
  • Оставшиеся места занимали евроскептики, среди которых было «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Партия независимости Соединенного королевства британца Найджела Фараджа, который на очередные выборы пошел с новой партией — Партия Brexit.

После выборов число популистов и радикалов увеличится

  • Снижение популярности традиционных партий

Как следует из прогнозов издания Politico Europe, в которых учтены результаты различных социологических исследований, крупнейшие общеевропейские фракции — Европейская народная партия (ЕНП) и Альянс социалистов и демократов (S&D) сократят свое представительство. Если по итогам прошлых выборов они контролировали 221 и 191 кресло соответственно, в новом составе они получат 171 и 144 мандата.

Парламент станет более фрагментированным, традиционные партии впервые за свою историю не смогут контролировать больше половины кресел, констатируют эксперты аналитического центра Open Europe в докладе «Выборы в Европейский парламент 2019 и будущее европейского проекта». С 2014 по 2017 год при поддержке «большой коалиции» «народников» и социал-демократов было принято 74% всех законопроектов. Теперь же для утверждения законопроектов коалиция должна будет пополниться третьим участником — партией «Альянс либералов и демократов за Европу».

  • Усиление позиций ультраправых

Согласно опросам ультраправые партии увеличат свое представительство. В общей сложности евроскептики правого и левого толка получат более 250 мест, из них 109 отойдет к правопопулистским партиям, следует из подсчетов Open Europe.

По данным прогнозов, во Франции евроскептики могут получить 30 мандатов из 74 (на два больше, чем в 2014 году), в Германии — 20 из 96 мандатов (+4), в Италии — 48 из 73 (+26). В Великобритании Партия Brexit во главе с Найджелом Фараджем может получить 25 мест — на одно больше, чем в 2014 году получила его же Партия независимости Соединенного королевства. Прогнозируется, что евроскептики придут первыми во Франции (Национальное объединение Марин Ле Пен), Италии («Лига») и Британии (Партия Brexit). В Германии первенство сохранит альянс ХДС/ХСС.

Интрига с назначением главы Еврокомиссии

В июле депутаты Европарламента должны будут проголосовать за нового главу Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. В 2014 году в ЕС протестировали новый подход — каждая из общеевропейских фракций номинировала собственного кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Председателем стал Жан-Клод Юнкер — кандидат от Европейской народной партии.

В этом году главными кандидатами являются выдвиженцы от ЕНП и социал-демократов — баварец Манфред Вебер и Франс Тиммерманс, экс-глава МИД Нидерландов.

Пока фаворитом является Вебер, хотя получение им главного поста в ЕС не гарантировано. Во-первых, некоторые страны, в частности Франция, могут быть недовольны тем, что главой Еврокомиссии станет представитель Германии, которая и без того обладает в ЕС большим влиянием, объясняет председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Во-вторых, говорит он, фрагментированность нового состава приведет к тому, что будет сложно добиться поддержки большинства. Не исключено, что Париж может попытаться провести в председатели своего ставленника — переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, допускает Лукьянов.

Евросоюз и его отношения с Россией ждет застой

Итоги голосования вряд ли серьезно повлияют на политический курс Евросоюза, считают эксперты. Партии истеблишмента — «народники», социалисты и сторонников евроинтеграции — вместе сохранят большинство, отмечают аналитики Open Europe. Несмотря на некоторое усиление ультраправого фланга, коалиция, выступающая за сохранение в ЕС статус-кво, сохранит доминирующие позиции, считают они. Контуры программы действий в ЕС будут определять умеренные политики, которые в целом поддерживают нынешние параметры работы союза, однако скептично настроены к ускорению евроинтеграции, как на этом настаивает французский президент Макрон. В качестве примеров таких политиков эксперты из Open Europe привели фаворита на пост следующего канцлера ФРГ Крамп-Карренбауэр и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Усиление ультраправых не повлияет на ход политики в Евросоюзе, согласен Лукьянов, баланс сил останется на стороне традиционных партий: «Эффект от усиления так называемых правых популистов окажется скорее символическим». «Угроза ультраправых искусственно нагнеталась проевропейскими силами, которые хотели бы повысить явку своих избирателей», — полагает он.

Не скажется вероятное усиление правого фланга в Европарламенте и на отношениях с Россией, в том числе и потому, что связи ультраправых с Москвой начали использовать против них, прогнозирует Лукьянов. Это показал скандал в Австрии, где лидеры выступающей за улучшение отношений с Россией правопопулистской Австрийской партии свободы стали жертвами спецоперации. В таких условиях, допустил Лукьянов, усиление правых может даже ухудшить атмосферу в диалоге Москвы и ЕС.

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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, парламентские выборы, Европарламент, Эмманюэль Макрон, евроскептики ..., ультраправые
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