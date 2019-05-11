Ле Пен сочла выборы в Европарламент «референдумом» о доверии Макрону

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter заявила, что предстоящие выборы в Европарламент станут «референдумом» о доверии президенту Эмманюэлю Макрону.

По ее мнению, в случае поражения партии президента «Вперед, Республика!» Макрон как глава фракции должен последовать примеру генерала Шарля де Голля и покинуть свой пост. Французское издание Le Parisien сочло заявление «ультиматумом, который заставляет вспомнить о де Голле».

Макрон ранее заявлял, что на «судьбоносных выборах» в Европарламент сделает все, чтобы партия Ле Пен не стала первой по итогам голосования.

Во время предыдущих выборов в Европарламент в 2014 году партия Ле Пен, которая тогда называлась «Национальным фронтом» заняла первое место с результатом 24,86%. Однако фракции Макрона на тот момент еще не существовало.