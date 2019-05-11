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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Ле Пен сочла выборы в Европарламент «референдумом» о доверии Макрону

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter заявила, что предстоящие выборы в Европарламент станут «референдумом» о доверии президенту Эмманюэлю Макрону.

По ее мнению, в случае поражения партии президента «Вперед, Республика!» Макрон как глава фракции должен последовать примеру генерала Шарля де Голля и покинуть свой пост. Французское издание Le Parisien сочло заявление «ультиматумом, который заставляет вспомнить о де Голле».

Макрон ранее заявлял, что на «судьбоносных выборах» в Европарламент сделает все, чтобы партия Ле Пен не стала первой по итогам голосования.

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Во время предыдущих выборов в Европарламент в 2014 году партия Ле Пен, которая тогда называлась «Национальным фронтом» заняла первое место с результатом 24,86%. Однако фракции Макрона на тот момент еще не существовало.

Выборы в Европейский парламент пройдут 23-26 мая, депутатов изберут на пять лет. Парламент и совет ЕС принимают законы Европейского союза. Изначально планировалось, что в выборах не примет участие Великобритания, однако английским депутатам придется участвовать из-за очередного переноса срока Brexit.

Теги: Европарламент, Выборы, Мари Ле Пен
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