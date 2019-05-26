Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 65,24 63,76 EUR Нал. 73,02 71,30 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 7 976,10 -79,50 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
В Якутии молодой человек ранил ножом директора школы Общество, 08:47 Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае Общество, 08:26 Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Общество, 08:03 Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета Политика, 07:50 В Хакасии нашли тела двух пропавших в прошлом году туристов Общество, 07:22 «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА Спорт, 07:01 Абэ и Трамп сыграли в гольф Политика, 06:40 Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Политика, 06:12 Пассажиры прервавшего полет Boeing вылетели из Сургута резервным рейсом Общество, 06:03 Волонтер сообщила о 54-летнем задержанном в ДНР украинском солдате Политика, 05:40 СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault Бизнес, 05:29 У берегов Японии столкнулись два судна Общество, 05:07 Пуск ракет КНДР не вызвал беспокойства у Трампа Политика, 04:40 Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии Политика, 04:25
Политика ,  
0 
Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета
В акции в Тель-Авиве приняли участие почти все оппозиционные партии Израиля. Демонстранты выступили против мер, которые могли бы предоставить премьеру иммунитет от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда
Фото: Ammar Awad / Reuters

В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда. Об этом сообщают Reuters и Би-би-си.

Организаторы, указывает последняя, утверждают что в акции приняли участие «десятки тысяч человек». О том, что на улицы столицы Израиля в этот день вышли «тысячи израильтян», также пишет Reuters. Организаторы, по данным агентства, оценили количество митингующих в 80 тыс. При этом фотограф Reuters, присутствовавший на месте событий, оценил число участников демонстрации в 20 тыс. Местная полиция официальных данных по этому поводу не выпускала.

Митинг, указывают Reuters и Би-би-си, был организован местной оппозицией. На нем присутствовали представители почти всех оппозиционных партий страны, замечает агентство, подчеркивая, что это является «редким проявлением единства расколотой политической системы Израиля».

Собравшиеся, продолжает Би-би-си, обвинили Нетаньяху в попытке принять законопроект, защищающий его от коррупционных дел. Речь, поясняет Reuters, идет о заявлениях сторонников израильского премьера из его партии «Ликуд». Они, по информации агентства, пообещали добиться для Нетаньяху парламентского иммунитета от преследования, который будет действовать до тех пор, пока политик находится на своем посту. Помимо этого, в «Ликуд», отмечает Reuters, выступили за принятие законодательных мер, отменяющих любое решение Верховного суда страны об отмене иммунитета для премьера.

Сам Нетаньяху, замечает агентство, после состоявшихся в апреле выборов не говорил о том, будет ли он добиваться иммунитета для себя или нет. В прошлом месяце после победы на парламентских выборах его партии «Ликуд» Нетаньяху сохранил пост премьер-министра страны на пятый срок.

Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху

За несколько месяцев до этого, в феврале, генпрокурор Израиля объявил о намерениях предъявить Нетаньяху обвинения в мошенничестве и взяточничестве. Сам израильский премьер эту информацию отрицает, называя ее политической охотой на ведьм. Оппозиционные партии, указывает Би-би-си, при этом считают, что Нетаньяху не сможет оставаться премьер-министром, если ему будут предъявлены обвинения. Сам политик после выборов утверждал, что с обновленным государственным мандатом на управление в отставку он уходить не планирует, даже если против него начнется расследование.

Окончательное решение по этому поводу, поясняет Би-би-си, в соответствии с израильскими законами должен будет принять Верховный суд, однако оппозиционные партии опасаются, что партия Нетаньяху может ограничить эти полномочия суда.

Субботняя демонстрация, замечает телерадиокомпания, была первой акцией протеста, которую оппозиционные партии провели после победы Нетаньяху на выборах. На митинге перед собравшимися, в том числе, выступил экс-глава израильского генштаба Бени Ганц (блок партий «Кахоль-Лаван», который он возглавляет, участвовал в апрельских выборах в качестве соперника «Ликуд»). На акции протеста политик заявил, что, по его мнению, мечта Израиля «разваливается» под руководством Нетаньяху. «Есть те, кто пытается заменить правление народа правлением одного человека и поработить целую нацию, подстроив ее под интересы одного человека», — приводит слова Ганца Би-би-си.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Беньямин Нетаньяху, Израиль, оппозиция
Материалы по теме
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Политика
Нетаньяху направил Путину соболезнования после катастрофы SSJ100
Политика
Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter