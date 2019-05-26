Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета

В акции в Тель-Авиве приняли участие почти все оппозиционные партии Израиля. Демонстранты выступили против мер, которые могли бы предоставить премьеру иммунитет от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда. Об этом сообщают Reuters и Би-би-си.

Организаторы, указывает последняя, утверждают что в акции приняли участие «десятки тысяч человек». О том, что на улицы столицы Израиля в этот день вышли «тысячи израильтян», также пишет Reuters. Организаторы, по данным агентства, оценили количество митингующих в 80 тыс. При этом фотограф Reuters, присутствовавший на месте событий, оценил число участников демонстрации в 20 тыс. Местная полиция официальных данных по этому поводу не выпускала.

Митинг, указывают Reuters и Би-би-си, был организован местной оппозицией. На нем присутствовали представители почти всех оппозиционных партий страны, замечает агентство, подчеркивая, что это является «редким проявлением единства расколотой политической системы Израиля».

Собравшиеся, продолжает Би-би-си, обвинили Нетаньяху в попытке принять законопроект, защищающий его от коррупционных дел. Речь, поясняет Reuters, идет о заявлениях сторонников израильского премьера из его партии «Ликуд». Они, по информации агентства, пообещали добиться для Нетаньяху парламентского иммунитета от преследования, который будет действовать до тех пор, пока политик находится на своем посту. Помимо этого, в «Ликуд», отмечает Reuters, выступили за принятие законодательных мер, отменяющих любое решение Верховного суда страны об отмене иммунитета для премьера.

Сам Нетаньяху, замечает агентство, после состоявшихся в апреле выборов не говорил о том, будет ли он добиваться иммунитета для себя или нет. В прошлом месяце после победы на парламентских выборах его партии «Ликуд» Нетаньяху сохранил пост премьер-министра страны на пятый срок.