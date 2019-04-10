Израильская ЦИК огласила предварительные результаты выборов

После обработки 64,24% протоколов, с отрывом в 1% лидирует партия «Ликуд» Баньямина Нетаньяху. Экзитполы ранее напротив предсказывали победу его соперникам — центристскому блоку во главе с Бени Ганцем

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах, которые состоялись накануне, 9 апреля. Согласно им, после обработки 64,24% протоколов, лидирует партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Она набирает 27,07% голосов (свою поддержку ей выразили более 761,9 тыс. израильтян).

Следом за ней с результатом 25,96% (253,9 тыс.) — блок партий «Кахоль-Лаван», который возглавляет экс-глава израильского генштаба Бени Ганц. Именно эта политическая сила считается основным соперником альянса с правыми партиями, который для формирования правительства может попытаться создать Нетаньяху.

Оба политика — Нетаньяху и Ганц — еще до официального оглашения первых результатов объявили себя победителями прошедших выборов. Данные экзитполов, которые были опубликованы 11-м, 12-м и 13 местными телеканалами, показывали победу блока «Кахоль-Лаван». О том, что еще два опроса на выходе из избирательных участков напротив предсказали победу «Ликуд» и ее возможному альянсу с правыми, писал Reuters. Однако какими именно организациями были проведены эти исследования, агентство не уточняло.

В случае, если «Ликуд» удастся образовать блок с правыми партиями, это позволит 69-летнему Нетаньяху сохранить пост премьера на пятый срок. Таким образом он станет политиком, который возглавлял правительство Израиля дольше всех.