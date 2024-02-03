WSJ сообщила о дефиците работающих членов британской королевской семьи

При Елизавете II королевские обязанности могли исполнять не менее 15 членов семьи Виндзор, в последние годы их число снизилось до десяти. Самыми «трудолюбивыми» в 2023 году стали король Карл и его сестра

Король Карл III и принцесса Анна (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Аналитики в Великобритании отмечают, что число членов королевской семьи, способных исполнять церемониальные королевские обязанности, сокращается, и их уже не хватает пишет The Wall Street Journal.

Десять лет назад, при королеве Елизавете II, было более 15 «работающих членов королевской семьи», включая двоюродных братьев, зятьев и других родственников, которые могли принимать участие в различных торжественных церемониях, например, благотворительном мероприятии или открытии какого-либо объекта с перерезанием ленточки. WSJ отмечает, что присутствие королевских особ на подобных мероприятиях — важная традиция.

Теперь их число сократилось до 11, при этом половина из них старше 75 лет. Королева Елизавета и ее муж принц Филипп скончались; сына Елизаветы принца Эндрю лишили воинских званий и королевского покровительства из-за скандала с обвинявшимся в торговле людьми миллиардером Джеффри Эпштейном; герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности.

Кроме того, на несколько дней «выбыли из строя» трое самых известных членов семьи Виндзор: король Карл III перенес операцию на простате, принцесса Уэльская Кэтрин после операции на брюшной полости сможет вернется к обязанностям только к Пасхе, а ее муж, принц Уильям, на несколько недель взял отпуск.

По данным аналитического центра Civitas, за последние десять лет число обязанностей, которые каждый год исполняют члены королевской семьи, снизилось примерно на 40%, до чуть более 2 тыс. Оценить, кто является «самым трудолюбивым членом королевской семьи», можно на основе «Придворного циркуляра», бюллетеня об их участии в официальных мероприятиях, который рассылается редакциям газет и журналов.

Как пишет WSJ, лидером по числу проведенных мероприятий в 2023 году стал 75-летний Карл III (их число не уточняется), на втором месте — сестра короля, 73-летняя принцесса Анна (410). 41-летний принц Уильям принял участие в 175 мероприятиях. Эксперты полагают, что старшие дети Уильяма и Кэтрин — десятилетний Джордж и восьмилетняя Шарлотта — смогут приступить к королевским обязанностям не ранее, чем через десять лет.

Исполнительный директор Republic Грэм Смит отмечает, что мероприятия с участием королевских особ длятся, как правило, менее часа, но затраты на них высокие. В 2023 году на эти цели ушло £4,5 млн. Движение Republic выступает за замену монархии в Великобритании парламентской республикой