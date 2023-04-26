WSJ сообщила о проблемах с производством оружия и взрывчатки в США

Газета пишет, что со времен холодной войны количество производителей военной техники сократилось в США в несколько раз, а некоторые заводы, отвечающие за производство жизненно важных оборонных компонентов, стоят на ремонте

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В результате сокращения производства и реконструкции оружейных заводов Соединенные Штаты столкнулись с серьезными проблемами при поставке взрывчатых веществ для производства патронов, минометных мин, артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета напоминает, что один из крупнейших производителей взрывчатых веществ, завод по производству пороха в Миндене, до сих пор не заработал после случайного взрыва в 2021 году, который уничтожил практически все здание и оборудование. Также, отмечает WSJ, только один литейный завод в США производит титановые отливки, используемые в гаубицах, и только одна компания выпускает ракетный ускоритель, используемый в ПТРК Javelin.

По данным газеты, со времен холодной войны количество поставщиков самолетов с неподвижным крылом в США сократилось с восьми до трех, а основных производителей надводных кораблей — с восьми до двух. Сегодня только три американские компании являются поставщиками 90% ракетного арсенала Пентагона.

Авторы статьи предупреждают, что мелкие оборонные фирмы часто являются единственными производителями жизненно важных оборонных компонентов и один-единственный кризис может остановить все производство. Опрошенные WSJ военные эксперты и члены конгресса придерживаются аналогичной точки зрения.

Исполнительный директор Института национальной безопасности Пердью Джефф Роудс заявил, что запасы вооружений и боеприпасов у США и их союзников находятся на рекордно низких уровнях из-за продолжающейся поддержки Украины. «Можете представить, что случилось бы с этими цепочками поставок, если бы США или НАТО находились в состоянии активной войны?» — отметил он.

Уязвимыми местами американской оборонной промышленности WSJ назвала также нехватку квалифицированных специалистов в области литья и ковки, нехватку мощностей для производства аккумуляторов и периодическую нехватку микрочипов. Некоторые американские поставщики, по данным газеты, вообще отказались от убыточного бизнеса. В целом база оборонно-промышленного комплекса сократилась до 55 тыс. поставщиков в 2021 году по сравнению с 69 тыс. в 2016-м, подсчитали журналисты.

Телеканал CNN еще в ноябре сообщал, что США столкнулись с дефицитом 155-миллиметровых снарядов и переносных зенитных комплексов Stinger. Также заканчиваются противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля — земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin. Как пояснил один из чиновников, Вашингтон предоставляет Киеву излишки вооружений, не зарезервированные американской армией на случай непредвиденных обстоятельств. Каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы США и тратить свой неприкосновенный запас Пентагон не намерен, указал CNN.

The New York Times писала, что, помимо США, изрядно истощили свой военный потенциал 20 из 30 стран — членов НАТО. По словам источника газеты, в основном это касается небольших стран, а Франция, Германия, Италия и Нидерланды смогут предоставлять Украине оружие и дальше. Проблемой стало то, что во время начала спецоперации на Украине запасы многих стран блока составляли половину от того, что должно было быть у них по плану, отметил другой собеседник издания.

Москва неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину и предупреждала о затягивании боевых действий и приближении ситуации к опасной черте прямого столкновения между Россией и НАТО.