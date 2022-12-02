«РИА Новости» узнало об обнаружении экипажа упавшего в Приморье МиГ-31

Истребитель МиГ-3 (Фото: Global Look Press)

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, который упал в Приморском крае, обнаружен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Экипаж обнаружили, предварительно, с летчиками все нормально», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю и в пресс-службу Восточного военного округа.

Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае 2 декабря. Самолет выполнял учебный полет. Экипаж катапультировался.

К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета — он упал в лесном массиве неподалеку от села Алексеевка.