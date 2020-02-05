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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство России должно добиться прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с кабмином, сообщается на сайте Кремля.

«Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — добавил Путин, говоря о дебюрократизации.

Изменения в первую очередь должны почувствовать граждане и бизнес. По словам президента, получить государственную или муниципальную услугу и социальную помощь, а также открыть новое дело должно стать проще и удобнее.

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств. Глава государства отметил, что нужно ускорить прохождение документов и управленческих решений, а также «рачительно использовать финансовые средства».

Ранее Мишустин заявил, что излишняя бюрократизация — это причина задержки реализации нацпроектов. По мнению премьер-министра, для их выполнения нужно масштабировать лучшие региональные решения на федеральный уровень, а также активизировать диалог региональных властей с гражданами.

Теги: Владимир Путин, бюрократия, правительство
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