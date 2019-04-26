Трамп одобрил заявления Путина по КНДР

Трамп заявил, что высоко оценил сделанные Путиным после встречи с Ким Чен Ыном заявления. Встреча лидеров КНДР и России состоялась 25 апреля во Владивостоке

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / Bloomberg)

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку заявлениям президента России Владимира Путина по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что российский лидер тоже хочет добиться денуклеаризации Корейского полуострова, и заявил, что Россия и Китай помогают США в этом процессе.

Полноформатная встреча лидеров России и Северной Кореи состоялась на этой неделе во Владивостоке. Двусторонний саммит завершился без какого-либо совместного заявления и без формальных итогов. После его окончания Путин сообщил, что во время двухчасовой встречи тет-а-тет с Ким Чен Ыном они успели обсудить экономическое взаимодействие, а также «ситуацию на Корейском полуострове».

Северокорейское государственное агентство ЦТАК также сообщало, что Путин и Ким Чен Ын договорились обсудить связанные с этим проблемы для достижения «стратегического взаимодействия и тактического сотрудничества в области мира и безопасности в регионе».