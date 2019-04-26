МИД пообещал США ответ на санкции против главы правительства Чечни

В МИДе обвинили Вашингтон в попытках обострить российско-американские отношения с помощью санкций против премьера Чечни Муслима Хучиева. Его считают виновным в причастности к пыткам и нарушении прав человека

Муслим Хучиев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

МИД выпустил заявление в связи с решением Вашингтона запретить главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в США.

В ведомстве полагают, что это решение «отражает курс на дальнейшее обострение российско-американских отношений». Особо в МИДе отметили, что санкции распространяются и на супругу Хучиева. «Инициаторы данного шага вновь пустили в ход необоснованные обвинения против представителя руководства этого региона России, причем прибегли к беспринципному методу коллективной ответственности, распространяющейся на членов семьи неугодного им государственного деятеля», — говорится в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что считают попытки давления Вашингтона на Москву безуспешными. «Американским политикам давно пора избавиться от иллюзий, что кого-то в нашей стране можно испугать закрытием въезда в США. Такие представления смехотворны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, пообещав также, что решение Белого дома не останется без ответа.

Госдеп США ранее сообщил, что американская сторона располагает достоверной информацией о причастности Хучиева к пыткам. Санкции против него были введены в связи с «грубыми нарушениями прав человека». Одновременно Вашингтон предложил России самой привлечь к ответственности официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека в Чечне.