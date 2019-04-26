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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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МИД пообещал США ответ на санкции против главы правительства Чечни
В МИДе обвинили Вашингтон в попытках обострить российско-американские отношения с помощью санкций против премьера Чечни Муслима Хучиева. Его считают виновным в причастности к пыткам и нарушении прав человека
Муслим Хучиев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

МИД выпустил заявление в связи с решением Вашингтона запретить главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в США.

В ведомстве полагают, что это решение «отражает курс на дальнейшее обострение российско-американских отношений». Особо в МИДе отметили, что санкции распространяются и на супругу Хучиева. «Инициаторы данного шага вновь пустили в ход необоснованные обвинения против представителя руководства этого региона России, причем прибегли к беспринципному методу коллективной ответственности, распространяющейся на членов семьи неугодного им государственного деятеля», — говорится в заявлении.

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В МИДе подчеркнули, что считают попытки давления Вашингтона на Москву безуспешными. «Американским политикам давно пора избавиться от иллюзий, что кого-то в нашей стране можно испугать закрытием въезда в США. Такие представления смехотворны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, пообещав также, что решение Белого дома не останется без ответа.

Госдеп США ранее сообщил, что американская сторона располагает достоверной информацией о причастности Хучиева к пыткам. Санкции против него были введены в связи с «грубыми нарушениями прав человека». Одновременно Вашингтон предложил России самой привлечь к ответственности официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека в Чечне.

«Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно. Жил без визитов в США, проживет и дальше», — отреагировал на решение Вашингтона глава Чечни Рамзан Кадыров.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала два материала о преследовании в Чечне представителей ЛГБТ. В первом говорилось о «профилактической зачистке» активистов, а во втором — о специальных секретных тюрьмах для геев, где представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам. Доклады подтверждались свидетельствами очевидцев.

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«Новая газета» рассказала о «секретных тюрьмах» для геев в Чечне

Хотя российские официальные ведомства, в том числе Генпрокуратура, и заявили, что им не удалось подтвердить эти сообщения, данные о нарушениях прав человека подтвердили международные структуры, в частности ОБСЕ. В докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в декабре 2018 года признавалось, что власти Чечни допускают в отношении граждан незаконные аресты, травлю, преследования и пытки, вплоть до несудебных казней.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Чечня
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