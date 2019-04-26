В Хакасии ответили на сообщения об увеличении надбавок чиновникам на 400%

В Хакасии ответили на сообщения об увеличении надбавок чиновникам на 400%

В правительстве Хакасии пояснили, что не предлагали поднять выплаты губернатору и другим чиновником в несколько раз — наоборот, установлен предельный размер надбавок

Валентин Коновалов (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Правительство Хакасии предложило внести изменения в постановление правительства о доплатах к зарплате для лиц, замещающих государственные должности в регионе, и главе республики. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте правительства.

Согласно проекту постановления, в документ предлагается внести пункт, согласно которому к окладу главы правительства Хакасии и чиновникам за «особые условия труда» предусмотрены надбавки. Надбавка может составлять до четырех окладов. В действующей версии постановления правительства надбавки за особые условия труда не предусмотрены. Как следует из документа, пункт, в соответствии с которым они полагались, утратил силу в 2016 году.

СМИ интерпретировали это как предложение увеличить надбавки чиновникам, размер которых доходил бы до 400%. Однако 26 апреля на сайте правительства региона появился комментарий министра финансов Ирины Войновой, которая заявила, что на самом деле размер надбавок был ограничен.

«Об увеличении заработной платы государственным служащим не может быть и речи. Даже только потому, что фонд оплаты труда ограничен Минфином Российской Федерации всем субъектам, получающим дотации. Кроме того, у нас произошло ограничение, в постановлении написано «не больше четырехкратного». Ограничили все надбавки», — сказала она.

Начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельянова также заявила «Коммерсанту», что журналисты неверно истолковали текст проекта. На звонки РБК Емельянова не ответила.