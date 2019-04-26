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Политика ,  
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В Хакасии ответили на сообщения об увеличении надбавок чиновникам на 400%
В правительстве Хакасии пояснили, что не предлагали поднять выплаты губернатору и другим чиновником в несколько раз — наоборот, установлен предельный размер надбавок
Валентин Коновалов (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Правительство Хакасии предложило внести изменения в постановление правительства о доплатах к зарплате для лиц, замещающих государственные должности в регионе, и главе республики. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте правительства.

Согласно проекту постановления, в документ предлагается внести пункт, согласно которому к окладу главы правительства Хакасии и чиновникам за «особые условия труда» предусмотрены надбавки. Надбавка может составлять до четырех окладов. В действующей версии постановления правительства надбавки за особые условия труда не предусмотрены. Как следует из документа, пункт, в соответствии с которым они полагались, утратил силу в 2016 году.

СМИ интерпретировали это как предложение увеличить надбавки чиновникам, размер которых доходил бы до 400%. Однако 26 апреля на сайте правительства региона появился комментарий министра финансов Ирины Войновой, которая заявила, что на самом деле размер надбавок был ограничен.

«Об увеличении заработной платы государственным служащим не может быть и речи. Даже только потому, что фонд оплаты труда ограничен Минфином Российской Федерации всем субъектам, получающим дотации. Кроме того, у нас произошло ограничение, в постановлении написано «не больше четырехкратного». Ограничили все надбавки», — сказала она.

Начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельянова также заявила «Коммерсанту», что журналисты неверно истолковали текст проекта. На звонки РБК Емельянова не ответила.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил в связи с публикациями об увеличении надбавок, что против губернатора области Валентина Коновалова ведется «проплаченная кампания» с передергиванием фактов, сообщило «РИА Новости».

Согласно действующим нормам, чиновникам в Хакасии положены премии, которые могут составлять 33% от размера должностного оклада. Также могут быть начислены индивидуальные премии за «достижение социально значимых результатов, выполнение мероприятий, задания». Размер таких премий «максимальными размерами не ограничивается», говорится в документах.

До 29 апреля проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе. О том, что решение по надбавкам было принято в «опросном порядке», следовало из стенограммы заседания правительства Хакасии от 11 апреля. Заседание проходило с участием главы республики, 31-летнего Валентина Коновалова, он стал губернатором Хакасии после выборов в ноябре 2018 года.

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В январе СМИ Хакасии сообщили, что замглавы Хакасии Юлия Исмагилова, назначенная на должность в декабре прошлого года, получила премию в размере 300% месячного содержания, кроме того, 14 чиновников республики, включая Исмагилову, получили премию в размере 200% месячного содержания. Пресс-служба правительства республики утверждала, что сведения о премиях являются недостоверными, объясняя, что выплаты Исмагиловой были компенсацией ее зарплаты, так как она не получает региональных надбавок.

Выплату премии раскритиковала Галина Спиридонова, на тот момент замминистра финансов Хакасии. Она потребовала объяснений от министра, а позже была уволена. Местные власти объясняли это тем, что контракт Спиридоновой закончился.

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Авторы: Маргарита Девяткина, Григорий Набережнов, Андрей Гатинский
При участии: Екатерина Костина
Теги: выплаты, Хакасия
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