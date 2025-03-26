Трамп раскрыл, какие «друзья» США оказались «хуже врагов»
США долгое время были «мягкими и слабыми» и этим активно пользовались другие страны, включая Евросоюз, заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что больше так продолжаться не может и настало время вернуть все потерянные деньги.
В интервью телеканалу Newsmax президент США прокомментировал таможенные пошлины, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны. Трамп уточнил, что в отношении некоторых товаров пошлины действовать не будут, но таких исключений «не будет слишком много».
«Послушайте, нас 45 лет обдирали другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Такое ощущение, что у нас были люди, которые не знали, что делают. Нас просто обокрали как страну так, как никто никогда не видел», — сказал Трамп. Именно в этом американский президент видит причину госдолга страны на более чем $36 трлн.
Сейчас же настало время все исправить и вернуть «часть денег, а может быть, и бóльшую часть», добавил президент. «Мы не может позволить, чтобы так продолжалось. Знаете, так часто бывает, что друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Евросоюз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — сказал он.
Еще до своей инаугурации Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Канады и Мексики. Свое решение он обосновал борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков через общие с этими странами границы. Дополнительные тарифы коснулись и Китая.
На прошлой неделе президент США заявил, что его администрация планирует ввести взаимные таможенные пошлины в отношении ряда стран. «Это означает, что если они взимают пошлины с нас, то мы взимаем с них, это очень просто», — сказал Трамп. Ожидается, что дополнительные тарифы начнут действовать уже со 2 апреля.
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