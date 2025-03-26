Трамп раскрыл, какие «друзья» США оказались «хуже врагов»

Страны Евросоюза оказались для США хуже врагов, заявил Трамп. Американский президент считает, что анонсированные Вашингтоном пошлины на импорт позволят вернуть, «возможно, бóльшую часть денег»

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США долгое время были «мягкими и слабыми» и этим активно пользовались другие страны, включая Евросоюз, заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что больше так продолжаться не может и настало время вернуть все потерянные деньги.

В интервью телеканалу Newsmax президент США прокомментировал таможенные пошлины, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны. Трамп уточнил, что в отношении некоторых товаров пошлины действовать не будут, но таких исключений «не будет слишком много».

«Послушайте, нас 45 лет обдирали другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Такое ощущение, что у нас были люди, которые не знали, что делают. Нас просто обокрали как страну так, как никто никогда не видел», — сказал Трамп. Именно в этом американский президент видит причину госдолга страны на более чем $36 трлн.

Сейчас же настало время все исправить и вернуть «часть денег, а может быть, и бóльшую часть», добавил президент. «Мы не может позволить, чтобы так продолжалось. Знаете, так часто бывает, что друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Евросоюз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — сказал он.

Еще до своей инаугурации Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Канады и Мексики. Свое решение он обосновал борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков через общие с этими странами границы. Дополнительные тарифы коснулись и Китая.

На прошлой неделе президент США заявил, что его администрация планирует ввести взаимные таможенные пошлины в отношении ряда стран. «Это означает, что если они взимают пошлины с нас, то мы взимаем с них, это очень просто», — сказал Трамп. Ожидается, что дополнительные тарифы начнут действовать уже со 2 апреля.