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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЦРУ допустил, что украинцы будут воевать и «голыми руками»

Глава ЦРУ Рэтклифф: украинцы будут воевать голыми руками, если не будет мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Рэтклифф считает, что украинскую армию недооценивали, и если Киев не добьется приемлемых условий мира, то солдаты будут воевать и дальше хоть «голыми руками»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Если Украина в ходе мирного процесса не добьется приемлемых для себя условий, то украинцы продолжат борьбу голыми руками, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате. Их транслировал Associated Press.

«Украинский народ и украинская армия недооценивались на протяжении нескольких лет. В конечном итоге я убежден, исходя из моих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут сражаться голыми руками, если придется, если им не предложат приемлемых условий», — сказал он.

Он полагает, что мирные переговоры будут иметь успех тогда, когда обе страны не получат все то, что хотят, не будет достигнуто «максималистских целей» одной из них.

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Россия среди своих условий для мирного урегулирования называла вывод украинской армии с территории новых регионов, отказ Украины от вступления в НАТО и ее безъядерный статус, снятие санкций, признание шести вошедших в состав России субъектов на международном уровне.

Украина настаивает на получении либо приглашения в НАТО, либо соразмерных гарантий безопасности, в том числе в формате ввода западных миротворцев. Признавать юридически утраченные территории за Россией Киев отказывается.

23–25 марта в Саудовской Аравии проходили переговоры США по отдельности с Россией и Украиной. Стороны обсуждали обеспечение безопасности судоходства в Черном море и возобновление там мирной торговой деятельности. Вашингтон называл это шагом к полному прекращению огня.

Результатом переговоров стала договоренность о реализации «черноморской инициативы», которая сходна с условиями зерновой сделки 2022 года: это обеспечение безопасности судоходства в Черном море и восстановление доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкций. Киев подтвердил, что стороны согласились на перемирие в черноморской акватории.

В первой половине марта Украина заявила о готовности пойти на 30-дневное перемирие. Россия согласилась на него в части моратория на удары по объектам энергетики, Кремль заявил, что запрет действует с 18 марта.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США мирные переговоры ЦРУ Джон Рэтклифф
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