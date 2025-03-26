Глава ЦРУ допустил, что украинцы будут воевать и «голыми руками»

Глава ЦРУ Рэтклифф: украинцы будут воевать голыми руками, если не будет мира

Джон Рэтклифф считает, что украинскую армию недооценивали, и если Киев не добьется приемлемых условий мира, то солдаты будут воевать и дальше хоть «голыми руками»

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Если Украина в ходе мирного процесса не добьется приемлемых для себя условий, то украинцы продолжат борьбу голыми руками, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате. Их транслировал Associated Press.

«Украинский народ и украинская армия недооценивались на протяжении нескольких лет. В конечном итоге я убежден, исходя из моих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут сражаться голыми руками, если придется, если им не предложат приемлемых условий», — сказал он.

Он полагает, что мирные переговоры будут иметь успех тогда, когда обе страны не получат все то, что хотят, не будет достигнуто «максималистских целей» одной из них.

Россия среди своих условий для мирного урегулирования называла вывод украинской армии с территории новых регионов, отказ Украины от вступления в НАТО и ее безъядерный статус, снятие санкций, признание шести вошедших в состав России субъектов на международном уровне.

Украина настаивает на получении либо приглашения в НАТО, либо соразмерных гарантий безопасности, в том числе в формате ввода западных миротворцев. Признавать юридически утраченные территории за Россией Киев отказывается.

23–25 марта в Саудовской Аравии проходили переговоры США по отдельности с Россией и Украиной. Стороны обсуждали обеспечение безопасности судоходства в Черном море и возобновление там мирной торговой деятельности. Вашингтон называл это шагом к полному прекращению огня.

Результатом переговоров стала договоренность о реализации «черноморской инициативы», которая сходна с условиями зерновой сделки 2022 года: это обеспечение безопасности судоходства в Черном море и восстановление доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкций. Киев подтвердил, что стороны согласились на перемирие в черноморской акватории.

В первой половине марта Украина заявила о готовности пойти на 30-дневное перемирие. Россия согласилась на него в части моратория на удары по объектам энергетики, Кремль заявил, что запрет действует с 18 марта.