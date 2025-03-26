В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

После утечки данных об атаке США на хуситов из чата в Signal конгрессмен-демократ предложил сажать в тюрьму за распространение секретной информации через незащищенные мессенджеры

Ричи Торрес (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Демократ, член палаты представителей Ричи Торрес предложил наказывать чиновников лишением свободы за распространение в мессенджерах секретной информации, сообщает Axios.

Торрес вносит законопроект, согласно которому за передачу подобных данных через незащищенные каналы связи может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тыс. Инициатива — первая законодательная реакция на утечку информации об операции США против хуситов из закрытого чата в Signal, в который случайно был добавлен главред The Atlantic Джеффри Голдберг.

«Я вношу законопроект, который сделает преступлением для госчиновников размещение конфиденциальной информации, такой как планы военных операций, в незащищенных мессенджерах», — сказал он. Торрес добавил, что Signal — «ненадежный канал передачи» данных.

Axios отмечает, что принятие законопроекта маловероятно. Документ еще дорабатывается.

Правозащитная организация American Oversight, которая сфокусирована на получении от правительства открытых данных, которые власти не хотят раскрывать, подала в суд на чиновников — участников чата, обвинив их в нарушении закона о раскрытии информации.

24 марта Голдберг опубликовал статью в The Atlantic, где сообщил подробности об утечке. По словам журналиста, в чат его по ошибке добавил советник по нацбезопасности Майк Уолтц 13 марта — за два дня до объявления о начале боевых действий США против хуситов. Уолтц сказал, что у него в телефоне не было контакта главреда и что Голберг оказался в чате каким-то обманным путем. Тем не менее советник взял на себя ответственность за случившееся.

Журналист говорил, что поначалу в чат присылали «процедурные и политические сообщения», но потом там появились «военные планы». В статье говорилось, что они включали «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, в том числе информацию о целях, вооружении, которое будут использовать США, и последовательности атак».

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг, что через чат рассылались какие-либо военные планы. Голдберг, в свою очередь назвал лживым это высказывание министра обороны.

Трамп заявил, что ситуация была «сбоем», и отметил, что Уолтц «хороший человек» и он «усвоил урок».