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Военная операция на Украине ,  
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МИД обвинил Вашингтон и Киев в нарушении Будапештского меморандума

Это США и Украина своими действиями нарушили Будапештский меморандум, а не Россия. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов, передает ТАСС.

«Договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России. Это в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности», — сказал он.

Кроме того, Воронцов обвинил Киев в невыполнении обязательств по противодействию росту агрессивного национализма и шовинизма. «В Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах», — добавил российский дипломат. При этом в тексте меморандума о таких обязательствах Украины не говорится.

Будапештский меморандум был подписан между Россией, США, Украиной и Великобританией. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. Согласно документу, «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины» (пункт 2 меморандума).

По словам Воронцова, Россия полностью выполняет условия меморандума. «По меморандуму Россия подтвердила в отношении Украины свои обязательства не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств. Данное обязательство неизменно выполняется в полном объеме», — указал он. Об этом говориться только в 5 пункте меморандума.

Украина считает, что Москва нарушает Будапештский меморандум с 2014 года, после присоединения Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Выступая на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия нарушает Будапештский меморандум, то Украина вправе отказаться от своего безъядерного статуса. 

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