Минобороны Британии заявило о «растущих ядерных рисках»

Россия демонстрирует «безрассудную риторику», Китай наращивает арсенал, а КНДР регулярно «бряцает ядерным оружием», заявили в МИД Великобритании и призвали не забывать, что Соединенное Королевство — тоже ядерная держава

Грант Шэппс (Фото: Toby Melville / Reuters)

Угроза применения ядерного оружия ушла в прошлое после окончания холодной войны, но в последние годы вновь появилась, говорится в предисловии главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса к докладу о состоянии ядерного оружия Соединенного Королевства.

«Ядерные риски растут», — считает министр. По мнению Шэппса, Россия, начав военные действия на Украине, «пытается использовать

безрассудную ядерную риторику», чтобы помешать другим странам помочь Киеву. Кроме того, Китай наращивает ядерный арсенал, добавил он.

«И теперь к ядерным державам присоединились новые игроки», — отметил Шэппс. В их числе он назвал КНДР, которая регулярно «бряцает ядерным оружием», и Иран, который ограничивает доступ МАГАТЭ к своим объектам.

На этом фоне, считает министр, Британии не стоит забывать о своем статусе «гордой и ответственной ядерной державы». Страна детально не раскрывала данные о своих ядерных арсеналах. По данным сервиса Statista, в 2023 году Лондон имел в своем распоряжении 225 боеголовок. У Соединенного Королевства есть четыре атомные подлодки типа Vanguard, на которых размещаются баллистические ракеты Trident II 5D с ядерными боеголовками Holbrook. Подлодка имеет 16 ракетных пусковых установок, каждая на одну ракету. В начале 2030-х годов Британия рассчитывает ввести в эксплуатацию подлодки нового класса Dreadnought

Премьер-министр Риши Сунак подчеркивает, что Соединенное Королевство рассматривает возможность применить ядерное оружие в целях самообороны и только в крайних случаях, включая защиту союзников по НАТО. «Понимание того, что мы можем и будем его задействовать, является основным принципом сдерживания», — считает он.

Заявления о возможности ядерной войны звучат на Западе на фоне продолжающихся военных действий на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что подобные рассуждения безответственны. Он указывал, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине страны.