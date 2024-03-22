FT узнала, что ЕС решил пересмотреть союзный договор ради помощи Украине

Один из пунктов союзного договора ЕС запрещает финансировать из его бюджета военные операции. Поэтому сейчас Брюссель помогает Киеву через внебюджетный фонд. Пересмотр положения будет «новаторской» мерой, сказал источник FT

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В ЕС изучают, как обойти пункт союзного договора, запрещающий закупки оружия за счет бюджета союза, так как это мешает увеличению финансирования военной помощи Украине, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники и документ ЕС.

Речь идет о ст. 41 (2), согласно которой из общего бюджета ЕС запрещено финансировать «операции, имеющие военное значение». Еврокомиссия предложила целевой юридической группе пересмотреть это положение. Если это удастся сделать, ЕС сможет стать прямым покупателем летального оружия.



«Это было бы абсолютно новаторски», — сказал один из собеседников газеты и добавил, что «это могло бы многое изменить».

Вопрос юристов касается того, применяется ли эта статья только к военным операциям ЕС — если да, то тогда она не запрещает закупки оружия для других организаций, например, ВСУ, сказали источники FT. Пока юридическая работа находится на ранней стадии, об изменениях говорить преждевременно, отметили они. Кроме того, члены ЕС могут подать в суд, если посчитают, что было допущено нарушение договора.

FT отмечает, что на данный момент Киев получает военную помощь от Брюсселя не за счет общеевропейского бюджета, а через внебюджетный Европейский фонд мира (EPF). Согласование его пополнения требует достижения договоренностей между всеми странами-членами, это «трудоемко», пишет газета.

Через этот фонд ЕС планирует направлять на Украину прибыль от замороженных российских активов, указывает FT. ЕК 20 марта утвердила схему, по которой 90% от этих доходов будут направлять на закупку оружия для Украины, остальные 10% — на восстановление страны. Общая сумма замороженных G7, ЕС и Австралией активов российского ЦБ — около €260 млрд, более двух третей от них блокировано в ЕС. Reuters оценивал прибыль от них в $2,5–3 млрд в год.

Россия будет реагировать на изъятие замороженных активов и использование их в пользу Украины незеркально, задействует все судебные механизмы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 марта.