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WSJ узнала о привлечении Пентагоном Кремниевой долины к разработке оружия

WSJ: Пентагон по примеру Китая привлекает стартапы Кремниевой долины к военным разработкам
США заметили, что тактику привлечения частных инвестиций в оборонную промышленность успешно реализовал Китай, и решили пойти тем же путем
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Минобороны США намерено привлекать стартапы Кремниевой долины к разработкам в военной сфере, поскольку похожая практика принесла успех в Китае, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники издания из числа действующих и бывших чиновников Пентагона, Пекин благодаря использованию внешних государственно-частных фондов управления смог добиться успехов в разработке различных вооружений: от беспилотников до гиперзвуковых ракет. В США же оборонная промышленность может впасть в зависимость от нескольких крупных компаний из-за высокой консолидации.

Кремниевая долина — это кластер, где сконцентрированы компании в области высоких технологий. Она охватывает несколько округов в американском штате Калифорния.

Привлечением инвестиций для разработки необходимых вооруженным силам технологий будет заниматься новое подразделение Пентагона, управление стратегического капитала. На его финансирование в бюджете Пентагона на будущий год заложили $115 млн.

WSJ со ссылкой на данные сервиса отслеживания частного финансирования PitchBook Data пишет, что доля частного капитала на оборонном рынке США уже значительно выросла: сейчас это $6 млрд ежегодно по сравнению с $1 млрд в 2017-м.

Часть стартапов — партнеров Пентагона имели счета в обанкротившемся в марте банке Silicon Valley (SVB), отметили собеседники газеты. Чиновники пытались понять, как помочь им, в итоге были получены гарантии от Федеральной резервной системы.

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Президент США Джо Байден предложил заложить в оборонный бюджет США на 2024 финансовый год (начинается с 1 октября 2023-го) $842 млрд — это меньше только прошлогоднего показателя $858 млрд. Вашингтон заявил, что ему нужно сохранить свое военное преимущество над Пекином, поскольку Китай — это «главная проблема» США, от него нарастает угроза.

Китай решил увеличить свой военный бюджет на 7,2%, до 1,5 трлн юаней (около $220 млрд). Рост расходов КНР объяснила необходимостью справиться «со сложными вызовами» в сфере безопасности и «выполнить свои обязанности в качестве крупной страны».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кремниевая долина Пентагон Китай США
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