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Путин предложил принять всемирные законы о киберпространстве

Президент России заявил о необходимости создать правила поведения государств в информационной сфере. Вместе с тем он настаивает на суверенитете стран в киберпространстве
Владимир Путин на заседании Совета безопасности
Владимир Путин на заседании Совета безопасности (Фото: kremlin.ru)

Мировому сообществу необходимо создать юридическую базу, универсальные договоренности о поведении государств в информационной сфере и киберпространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что бурное развитие информационных технологий обеспечило невиданные ранее возможности во многих сферах, но принесло с собой и серьезные риски. «Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве», — заявил Путин.

По его мнению, страны должны сообща «разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий», а также придать этим правилам «юридически обязательный характер».

«То есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять», — отметил Путин. При этом президент добавил, что Россия выступает «за незыблемость цифрового суверенитета государств», то есть право стран самим вырабатывать законодательство в информационной сфере.

В США задумались о подходе к кибербезопасности после «атак из России»
Политика
Фото:SeongJoon Cho / Bloomberg

На заседании Совбеза была одобрена новая редакция «Основ государственной политики в области международной информационной безопасности».

В августе 2020 года Госдепартамент США опубликовал специальный доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему». Доклад был подготовлен Центром глобального взаимодействия (GEC) американского внешнеполитического ведомства. Его авторы выделили пять основных «опор российской пропаганды» и подробно были описаны схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров дезинформации в том числе приводятся заголовки российских СМИ.

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В аннотации к докладу Россия называется «главной угрозой» с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают «прямую ответственность за культивирование» системы пропаганды и дезинформации.

В марте 2021 года премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна будет наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. «Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», — заявил тогда Джонсон.

США и страны Европы неоднократно обвиняли Россию в кибератаках и во вмешательстве в выборы. 14 марта 2021 года NYT сообщила, что власти США задумались о более эффективных способах защиты — полномочия госструктур, позволяющие им выявлять хакерские атаки, должны быть расширены, пишет NYT.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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