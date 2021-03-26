Путин предложил принять всемирные законы о киберпространстве

Президент России заявил о необходимости создать правила поведения государств в информационной сфере. Вместе с тем он настаивает на суверенитете стран в киберпространстве

Владимир Путин на заседании Совета безопасности (Фото: kremlin.ru)

Мировому сообществу необходимо создать юридическую базу, универсальные договоренности о поведении государств в информационной сфере и киберпространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что бурное развитие информационных технологий обеспечило невиданные ранее возможности во многих сферах, но принесло с собой и серьезные риски. «Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве», — заявил Путин.

По его мнению, страны должны сообща «разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий», а также придать этим правилам «юридически обязательный характер».

«То есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять», — отметил Путин. При этом президент добавил, что Россия выступает «за незыблемость цифрового суверенитета государств», то есть право стран самим вырабатывать законодательство в информационной сфере.