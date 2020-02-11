Мадуро заявил о планах подать международный иск против США из-за санкций

Венесуэла подаст международный иск против правительства США из-за ущерба венесуэльским компаниям, нанесенным американскими санкциями. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает TeleSUR.

Он поручил вице-президенту Делси Родригес, генпрокурору Рейнальдо Муньосу и министру иностранных дел Хорхе Арреасу «немедленно инициировать судебный процесс».

Мадуро отметил, что одной из причин стало внесение в санкционный список Минфина США венесуэльской авиакомпании Conviasa.

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